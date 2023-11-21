В Новосибирске депутаты горсовета потребовали увольнения главы дептранса Васильева

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Деятельность руководителя дептранса неоднократно вызывала нарекания депутатов. По их мнению, нахождение чиновника на посту привело к плохой работе общественного транспорта, пыльным и грязным дорогам и общей разрухе, Кроме того, Константина Васильева обвиняли в игнорировании решений горсовета.
«Признать работу начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Васильева К. А. неудовлетворительной. Рекомендовать мэру города Новосибирска принять кадровое решение в отношении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Васильева К. А. (уволить)», — — озвучил решение комиссии председатель Андрей Гудовский.
Теперь окончательное решение должен принять новосибирский градоначальник Анатолий Локоть.