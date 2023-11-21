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Константин Васильев может лишиться должности

В Новосибирске депутаты горсовета потребовали увольнения главы дептранса Васильева

21 ноября 2023, 13:37
Фото: novo-sibirsk.ru
Константин Васильев может лишиться должности

В Новосибирске депутаты посоветовали уволить главу дептранса Васильева

В Новосибирске состоялось заседание комиссии по местному самоуправлению городского совета депутатов. Ее итогом стало требование отставки руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева.

Деятельность руководителя дептранса неоднократно вызывала нарекания депутатов. По их мнению, нахождение чиновника на посту привело к плохой работе общественного транспорта, пыльным и грязным дорогам и общей разрухе, Кроме того, Константина Васильева обвиняли в игнорировании решений горсовета.

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«Признать работу начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Васильева К. А. неудовлетворительной. Рекомендовать мэру города Новосибирска принять кадровое решение в отношении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Васильева К. А. (уволить)», — — озвучил решение комиссии председатель Андрей Гудовский.

Теперь окончательное решение должен принять новосибирский градоначальник Анатолий Локоть.

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#Транспорт#Новосибирск#Горсовет#Депутаты#Мэрия Новосибирска#Анатолий Локоть#Александр Ляхов
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