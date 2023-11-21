В Новосибирске депутаты горсовета потребовали увольнения главы дептранса Васильева

Деятельность руководителя дептранса неоднократно вызывала нарекания депутатов. По их мнению, нахождение чиновника на посту привело к плохой работе общественного транспорта, пыльным и грязным дорогам и общей разрухе, Кроме того, Константина Васильева обвиняли в игнорировании решений горсовета.