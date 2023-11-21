В Новосибирске откроются елочные базары — места покупок новогоднего дерева

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как сообщили в мэрии Новосибирска, всего в городе будет действовать 32 оптовых точки. Купить елку можно будет на Ленина, 12; Дуси Ковальчук, 75, 91 и 173; Дачной, 25.
Откроются «елочные» ярмарки и по следующим адресам: Объединения, 27; Бориса Богаткова, 163/9, 201, 245-247, 250-252; Высоцкого, 31/1; Чапаева, 1; Авиастроителей, 1/6; Большевистская, 52/1. Покупателей ждут на Никитина, 64; Выборной, 125/1; Гусинобродском шоссе, 20; Гоголя, 180; Крылова, 53; Державина, 36в — Семьи Шамшиных; Нарымской, 21; Ветлужской, 24; Гоголя, 33/1.
Жители Кировского и Ленинского районов могут купить елку на Зорге, 269, Комсомольской, 10, Курганской, 38а, Колхидской, 11, Блюхера, 27, Пархоменко, 26, Часовой, 1 и в микрорайоне Горском, 43.