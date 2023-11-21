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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

В Новосибирске завершено строительство двух поликлиник по ГЧП

В Новосибирске сдали две поликлиники по ГЧП

21 ноября 2023, 07:23
Фото: Telegram-канал ГК «ВИС»
В Новосибирске завершено строительство двух поликлиник по ГЧП

В Новосибирске ГК «ВИС» закончила строительство двух поликлиник по ГЧП

В Новосибирске ГК «ВИС» завершила строительство двух поликлиник в Октябрьском районе. На данный момент проводится итоговая экспертиза проектов.

Как сообщается в Telegram-канале группы «ВИС» получить заключения о соответствии техническим регламентам планируется до конца нынешнего года, по двум из них до конца этого года планируется получить заключения об их соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

Поликлиники №2 и №7 построены на 100%. Строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства, всего планируется сдать семь объектов.

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«Оба объекта полностью укомплектованы инженерным и медицинским оборудованием, инвентарём и мебелью. Последнее из тяжелого импортного оборудования — 2 аппарата магнитно-резонансной томографии — уже доставлены из Франции и установлены в проектные положения», —сообщают представители ГК «ВИС».

Поликлиника №2 рассчитана на 967 посещений в день и сможет обслужить 64 тысячи жителей. Внутри разместятся взрослое и детское отделение, медицинские услуги будут предоставлять 650 специалистов.

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Поликлиника №7 рассчитана на 921 посещение в день и будет обслуживать 50 тысяч человек. Здесь будут работать более 740 специалистов.

Поликлиника №27 в Заельцовском районе находится на финальной стадии готовности. До конца года планируется поставка импортного оборудования. В поликлиниках №13 и №18 сделано устройство монолитных каркасов зданий. На стадии завершения находится строительство каркаса поликлиники №22 в Кировском районе.

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Напомним, что ГК «ВИС» внезапно «заморозила» строительство четвертого моста через Обь. Концессионер объяснил это нарушением договоренностей со стороны правительства Новосибирской области.

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#Новосибирск#Строительство#Поликлиники#Александр Ляхов
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