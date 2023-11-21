В Новосибирске сдали две поликлиники по ГЧП

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Как сообщается в Telegram-канале группы «ВИС» получить заключения о соответствии техническим регламентам планируется до конца нынешнего года, по двум из них до конца этого года планируется получить заключения об их соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.
Поликлиники №2 и №7 построены на 100%. Строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства, всего планируется сдать семь объектов.
«Оба объекта полностью укомплектованы инженерным и медицинским оборудованием, инвентарём и мебелью. Последнее из тяжелого импортного оборудования — 2 аппарата магнитно-резонансной томографии — уже доставлены из Франции и установлены в проектные положения», —сообщают представители ГК «ВИС».
Поликлиника №2 рассчитана на 967 посещений в день и сможет обслужить 64 тысячи жителей. Внутри разместятся взрослое и детское отделение, медицинские услуги будут предоставлять 650 специалистов.
Поликлиника №7 рассчитана на 921 посещение в день и будет обслуживать 50 тысяч человек. Здесь будут работать более 740 специалистов.
Поликлиника №27 в Заельцовском районе находится на финальной стадии готовности. До конца года планируется поставка импортного оборудования. В поликлиниках №13 и №18 сделано устройство монолитных каркасов зданий. На стадии завершения находится строительство каркаса поликлиники №22 в Кировском районе.
Напомним, что ГК «ВИС» внезапно «заморозила» строительство четвертого моста через Обь. Концессионер объяснил это нарушением договоренностей со стороны правительства Новосибирской области.