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Проблемы с интернетом у провайдера "Сибирский медведь" начались после урагана, но связаны ли эти события - неизвестно.

В Новосибирске «загнулся» интернет-провайдер «Сибирский медведь»

21 ноября 2023, 08:30
Фото: Ольга Лузина / 1MI
Проблемы с интернетом у провайдера "Сибирский медведь" начались после урагана, но связаны ли эти события - неизвестно.
Компания «Сибирский медведь» остановила работу контактного центра и выпустила на сайте сообщение об аварийной ситуации на узле связи. Читатели Атас.инфо сообщают, что интернет от провайдера пропал 19 ноября утром и до сих пор непонятно, когда его вернут и вернут ли.

Как сообщают читатели Атас.Инфо, утром 19 ноября интернет отключился, провайдер — компания «Сибирский медведь». Попытки дозвониться в контактный центр не увенчались успехом — голосовой автоответчик сообщает, что на узле связи произошла авария и последствия устраняются.

Такое же сообщение компания разместила на сайте, указав, что «по техническим причинам обслуживание в контактном центре ВРЕМЕННО не предоставляется», выделив слово «временно» и обещая восстановить работу интернета до 23.00 сначала 20 ноября, а теперь — до 22.00 21 ноября.

Получатели услуг уже оставили негативные отзывы: «19 ноября около 8 часов утра упал интернет. Сроки решения постоянно переносят. В итоге, мы уже вторые сутки сидим без ТВ и интернета. По телефону к ним не дозвониться, в ВК игнор полный» — написал на Флампе отзыв Павел Никитин. Официальный представитель компании на этот отзыв не дал никакой информации, кроме той, что уже размещена на сайте.

Сообщение на сайте провайдера, в котором последние дни меняется только дата.Сообщение на сайте провайдера, в котором последние дни меняется только дата.
Сообщение на сайте провайдера, в котором последние дни меняется только дата.
Фото: sb117.ru
Крупнейший интернет-провайдер перестал работать в Новосибирске
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В октябре сбои в работе наблюдались у одного из крупнейших провайдеров в Новосибирске — компании «Электронный город».

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#Ольга Храмушкина
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