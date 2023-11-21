В Новосибирске «загнулся» интернет-провайдер «Сибирский медведь»

Получатели услуг уже оставили негативные отзывы: «19 ноября около 8 часов утра упал интернет. Сроки решения постоянно переносят. В итоге, мы уже вторые сутки сидим без ТВ и интернета. По телефону к ним не дозвониться, в ВК игнор полный» — написал на Флампе отзыв Павел Никитин. Официальный представитель компании на этот отзыв не дал никакой информации, кроме той, что уже размещена на сайте.