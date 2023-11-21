В Новосибирске «загнулся» интернет-провайдер «Сибирский медведь»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Как сообщают читатели Атас.Инфо, утром 19 ноября интернет отключился, провайдер — компания «Сибирский медведь». Попытки дозвониться в контактный центр не увенчались успехом — голосовой автоответчик сообщает, что на узле связи произошла авария и последствия устраняются.
Такое же сообщение компания разместила на сайте, указав, что «по техническим причинам обслуживание в контактном центре ВРЕМЕННО не предоставляется», выделив слово «временно» и обещая восстановить работу интернета до 23.00 сначала 20 ноября, а теперь — до 22.00 21 ноября.
Получатели услуг уже оставили негативные отзывы: «19 ноября около 8 часов утра упал интернет. Сроки решения постоянно переносят. В итоге, мы уже вторые сутки сидим без ТВ и интернета. По телефону к ним не дозвониться, в ВК игнор полный» — написал на Флампе отзыв Павел Никитин. Официальный представитель компании на этот отзыв не дал никакой информации, кроме той, что уже размещена на сайте.
В октябре сбои в работе наблюдались у одного из крупнейших провайдеров в Новосибирске — компании «Электронный город».