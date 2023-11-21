В Новосибирском зоопарке белый медведь Кай вычистил шубку после купания

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:53
Updated Сегодня, 02:53
Питомец Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило решил почистить шубку после пребывания в воде. Постоянная посетительница Анна Новикова сняла на видео процесс отдыха Кая.
В течение трех минут белый медведь нежился на ступеньках вольера, раскинув лапы. При этом он переворачивался, чтобы очистить свою шубу от грязи.
Напомним, что дочери Кая и Герды — медвежата Белка и Стрелка — недавно устроили веселые игры в бассейне