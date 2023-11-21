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Белый мелдведь Кай является любимцем публики

В Новосибирском зоопарке белый медведь Кай вычистил шубку после купания

21 ноября 2023, 02:53
Фото: ВК / Новосибирский зоопарк
Белый мелдведь Кай является любимцем публики

В Новосибирском зоопарке белый медведь Кай нежился и чистил шубку

В Новосибирске белый медведь Кай вновь порадовал посетителей зоопарка. После купания хищник решил почистить шубку.

Питомец Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило решил почистить шубку после пребывания в воде. Постоянная посетительница Анна Новикова сняла на видео процесс отдыха Кая.

В течение трех минут белый медведь нежился на ступеньках вольера, раскинув лапы. При этом он переворачивался, чтобы очистить свою шубу от грязи.

Напомним, что дочери Кая и Герды — медвежата Белка и Стрелка — недавно устроили веселые игры в бассейне

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#Видео#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк#Александр Ляхов#Белые медведи
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