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О фальшивых медицинских процедурах люди узнают при помощи портала госуслуг

Волна фальшивых медосмотров захлестнула Новосибирскую область

21 ноября 2023, 07:14
Фото: 1MI
О фальшивых медицинских процедурах люди узнают при помощи портала госуслуг

Названы районы Новосибирской области, где медики занимаются фальсификациями

По результатам прокурорской проверки, инициированной Atas.Info, факты «липовых» медицинских процедур вскрыты не только в Новосибирске, но и в ряде районов области

После редакционного запроса, последовавшего за публикацией материала о массовом обмане новосибирцев, которые, согласно записям на портале госуслуг, ежегодно многократно якобы посещают врачей и проходят диспансеризацию, прокуратура Новосибирской области начала проверку.

О первых результатах работы надзорного ведомства в этом направлении говорится в официальном ответе за подписью начальника управления прокуратуры Новосибирской области по надзору за исполнением федерального законодательства Динара Фатхутдинова.

«Территориальными прокурорами с выходом на места проведены проверки, выборочно опрошены граждане, проживающие на поднадзорных территориях. По результатам проверки прокурорами Калининского, Кировского, Ленинского районов Новосибирска, Колыванского, Мошковского и Чановского районов вскрыты факты недостоверности сведений о полученных медицинских услугах. Опрошенные граждане не подтвердили прохождение диспансеризации или вакцинации», — говорится в сообщении.

Проверки еще продолжаются, и по их итоговым результатам в отношении руководителей медицинских учреждений могут быть возбуждены уголовные дела, добавляет Динар Фатхудинов.

Ранее региональный Минздрав откликнулся на публикацию комментарием, в котором говорилось, что «специалистами министерства будет проведена проверка. В случае подтверждения нарушений, в отношении руководства медицинской организации и сотрудников, допустивших нарушения, будут приняты меры, в том числе дисциплинарные. Также пациент в такой ситуации может обратиться в свою страховую медицинскую организацию».

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#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Прокуратура#Фальшивые медосмотры#Фальсификация
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