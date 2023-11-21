Волна фальшивых медосмотров захлестнула Новосибирскую область

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
После редакционного запроса, последовавшего за публикацией материала о массовом обмане новосибирцев, которые, согласно записям на портале госуслуг, ежегодно многократно якобы посещают врачей и проходят диспансеризацию, прокуратура Новосибирской области начала проверку.
О первых результатах работы надзорного ведомства в этом направлении говорится в официальном ответе за подписью начальника управления прокуратуры Новосибирской области по надзору за исполнением федерального законодательства Динара Фатхутдинова.
«Территориальными прокурорами с выходом на места проведены проверки, выборочно опрошены граждане, проживающие на поднадзорных территориях. По результатам проверки прокурорами Калининского, Кировского, Ленинского районов Новосибирска, Колыванского, Мошковского и Чановского районов вскрыты факты недостоверности сведений о полученных медицинских услугах. Опрошенные граждане не подтвердили прохождение диспансеризации или вакцинации», — говорится в сообщении.
Проверки еще продолжаются, и по их итоговым результатам в отношении руководителей медицинских учреждений могут быть возбуждены уголовные дела, добавляет Динар Фатхудинов.
Ранее региональный Минздрав откликнулся на публикацию комментарием, в котором говорилось, что «специалистами министерства будет проведена проверка. В случае подтверждения нарушений, в отношении руководства медицинской организации и сотрудников, допустивших нарушения, будут приняты меры, в том числе дисциплинарные. Также пациент в такой ситуации может обратиться в свою страховую медицинскую организацию».