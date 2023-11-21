Волна фальшивых медосмотров захлестнула Новосибирскую область

Ранее региональный Минздрав откликнулся на публикацию комментарием, в котором говорилось, что «специалистами министерства будет проведена проверка. В случае подтверждения нарушений, в отношении руководства медицинской организации и сотрудников, допустивших нарушения, будут приняты меры, в том числе дисциплинарные. Также пациент в такой ситуации может обратиться в свою страховую медицинскую организацию».