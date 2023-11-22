ФСБ задержала преступную группировку по контрабанде спирта в Новосибирске

В рамках оперативно-разыскного мероприятия проведена «проверочная закупка», в результате которой у одного из подозреваемых было приобретено 10 тысяч литров неотмеченного спирта стоимостью более 1,3 млн рублей. Также при обследовании складских помещений изъято 23 тысячи 600 литров неотмеченного спирта на общую сумму около 3 млн рублей, а также оборудование и канистры, предназначенные для розлива.