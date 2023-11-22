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ФСБ задержала преступную группировку по контрабанде спирта в Новосибирске

ФСБ задержала преступную группировку по контрабанде спирта в Новосибирске

22 ноября 2023, 04:40
Фото: 1MI
Организованная группа новосибирцев, занимавшаяся незаконным оборотом этилового спирта, была задержана ФСБ.

Трое жителей Новосибирска незаконно производили и разливали этиловый спирт на складах в Калининском районе. Подозреваемые доставляли контрафактную продукцию заказчикам или хранили ее для последующего использования.

В рамках оперативно-разыскного мероприятия проведена «проверочная закупка», в результате которой у одного из подозреваемых было приобретено 10 тысяч литров неотмеченного спирта стоимостью более 1,3 млн рублей. Также при обследовании складских помещений изъято 23 тысячи 600 литров неотмеченного спирта на общую сумму около 3 млн рублей, а также оборудование и канистры, предназначенные для розлива.

На данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемых по факту производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта продукции без маркировки в особо крупном размере.

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Задержание#Уголовное дело#ФСБ#Алкоголь#Спиртное#Эмилия Губарева
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