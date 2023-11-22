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ЦИК РФ предложила кандидата на пост главы комиссии в Новосибирске

Главой Новосибирского избиркома может вновь стать Ольга Благо

22 ноября 2023, 10:44
Фото: Midjourney
ЦИК РФ предложила кандидата на пост главы комиссии в Новосибирске

ЦИК РФ выдвинула на должность главы Новосибирского избиркома Ольгу Благо

Центризбирком России предложил кандидатуру на пост главы Избирательной комиссии Новгородской области. Им может стать Ольга Благо.

Ольга Благо работает в комиссии с 2011 года. Пост председателя занимает с 2015 года.

«Предложить избирательной комиссии Новосибирской области кандидатуру Благо Ольги Анатольевны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии Новосибирской области», — говорится в принятом ЦИК РФ постановлении.
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С 2000 по 2015 годы сибирячка была заместителем председателя и председателем Новосибирской муниципальной избирательной комиссии. Ольга Благо имеет юридическое образование и опыт преподавания профильных дисциплин.

Напомним, что в Новосибирске окончательно определились кандидаты на довыборы в горсовет депутатов.

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#Новосибирск#Александр Ляхов#Кандидат#Избирательная комиссия#Избирком
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