Главой Новосибирского избиркома может вновь стать Ольга Благо

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Ольга Благо работает в комиссии с 2011 года. Пост председателя занимает с 2015 года.
«Предложить избирательной комиссии Новосибирской области кандидатуру Благо Ольги Анатольевны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии Новосибирской области», — говорится в принятом ЦИК РФ постановлении.
С 2000 по 2015 годы сибирячка была заместителем председателя и председателем Новосибирской муниципальной избирательной комиссии. Ольга Благо имеет юридическое образование и опыт преподавания профильных дисциплин.
Напомним, что в Новосибирске окончательно определились кандидаты на довыборы в горсовет депутатов.