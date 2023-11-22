«Говоришь лишнее»: в Новосибирске брызнули сверстнику в лицо перцовым баллончиком

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Изначально слухи о жестокой банде подростков стали муссироваться в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Новосибирцы заявили о том, что молодчики избивают любого, кто им не нравится.
Ngs. ru удалось связаться с матерью подростка, которая подтвердила информацию. По словам женщины, на сына и его друга напали днем 18 ноября на улице Сибиряков-Гвардейцев. При этом хулиганы были в масках.
«Ему написали в мессенджере и вызвали на разговор. Сказали, что неправильно себя ведет и говорит много лишнего. Но он не поддался на провокацию. Караулили сына в подъезде, бабушка заметила через дверной глазок», — рассказала сибирячка.
18 ноября подросток вышел погулять с друзьями. Позже матери и бабушке позвонили из полиции и сообщили, что парень находится в машине «скорой помощи». Ребенка осмотрел офтальмолог, зрение не пострадало.
Информацию уже официально подтвердили и в правоохранительных органах.
«Сообщение о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему в полицию поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка обстоятельств произошедшего и установление личностей нападавших», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.