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Хулиганы напали на подростка во время прогулки

«Говоришь лишнее»: в Новосибирске брызнули сверстнику в лицо перцовым баллончиком

22 ноября 2023, 12:30
Фото: 1MI
Хулиганы напали на подростка во время прогулки

В Новосибирске на 14-тилетнего подростка напали с перцовым баллончиком

В Новосибирске подростки напали на четырнадцатилетнего сверстника в Кировском районе. Мальчику брызнули в лицо перцовым баллончиком.

Изначально слухи о жестокой банде подростков стали муссироваться в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Новосибирцы заявили о том, что молодчики избивают любого, кто им не нравится.

Ngs. ru удалось связаться с матерью подростка, которая подтвердила информацию. По словам женщины, на сына и его друга напали днем 18 ноября на улице Сибиряков-Гвардейцев. При этом хулиганы были в масках.

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«Ему написали в мессенджере и вызвали на разговор. Сказали, что неправильно себя ведет и говорит много лишнего. Но он не поддался на провокацию. Караулили сына в подъезде, бабушка заметила через дверной глазок», — рассказала сибирячка.

18 ноября подросток вышел погулять с друзьями. Позже матери и бабушке позвонили из полиции и сообщили, что парень находится в машине «скорой помощи». Ребенка осмотрел офтальмолог, зрение не пострадало.

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Информацию уже официально подтвердили и в правоохранительных органах.

«Сообщение о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему в полицию поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка обстоятельств произошедшего и установление личностей нападавших», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
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