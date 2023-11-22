Губернатор будит совесть сотрудников мэрии — райцентры лучше Новосибирска

При этом губернатор косвенно признал, что городской бюджет трудно назвать удовлетворяющим потребности крупнейшего в стране муниципалитета. Напомним, большая часть налогов, собираемых в Новосибирске, уходит в областной бюджет. Но, по словам Травникова, дело не в нехватке дорожной спецтехники, «вопрос в организации работы