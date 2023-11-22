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По мнению Травникова, деньги в уборке улиц - не главное

Губернатор будит совесть сотрудников мэрии — райцентры лучше Новосибирска

22 ноября 2023, 05:17
Фото: 1MI
По мнению Травникова, деньги в уборке улиц - не главное

Спящая совесть муниципальных чиновников возмутила новосибирского губернатора

Андрей Травников в прямом эфире телекомпании ОТС обвинил сотрудников муниципалитета в плохом состоянии улиц областной столицы. Губернатор считает, что при любом состоянии бюджета можно навести порядок

Глава Новосибирской области Андрей Травников сделал резкий выпад в сторону мэрии Новосибирска, обвинив муниципалитет в бессовестных оправданиях некачественной уборки городских улиц. В частности, мэрия обнародовала сравнительные показатели бюджетных трат на эти цели в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«Надеюсь, у специалистов мэрии в ближайшее время совесть проснётся. Надеюсь, что они признают свои ошибки в работе и скажут горожанам правду. Перестанут искать причины и объяснения. Не нравится сравнивать с Санкт-Петербургом — сравните с другими городами. Я регулярно посещаю территорию нашей области. Некоторые районные центры нашего региона содержатся лучше, чем столица», — заявил Травников в ответ на ремарку телеведущего Дмитрия Иванова о том, что представители муниципалитета объясняли сложности с уборкой улиц низкой бюджетной обеспеченностью.

При этом губернатор косвенно признал, что городской бюджет трудно назвать удовлетворяющим потребности крупнейшего в стране муниципалитета. Напомним, большая часть налогов, собираемых в Новосибирске, уходит в областной бюджет. Но, по словам Травникова, дело не в нехватке дорожной спецтехники, «вопрос в организации работы

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Техника#Уборка города#Уборка снега
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