Губернатор будит совесть сотрудников мэрии — райцентры лучше Новосибирска

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Глава Новосибирской области Андрей Травников сделал резкий выпад в сторону мэрии Новосибирска, обвинив муниципалитет в бессовестных оправданиях некачественной уборки городских улиц. В частности, мэрия обнародовала сравнительные показатели бюджетных трат на эти цели в Санкт-Петербурге и Новосибирске.
«Надеюсь, у специалистов мэрии в ближайшее время совесть проснётся. Надеюсь, что они признают свои ошибки в работе и скажут горожанам правду. Перестанут искать причины и объяснения. Не нравится сравнивать с Санкт-Петербургом — сравните с другими городами. Я регулярно посещаю территорию нашей области. Некоторые районные центры нашего региона содержатся лучше, чем столица», — заявил Травников в ответ на ремарку телеведущего Дмитрия Иванова о том, что представители муниципалитета объясняли сложности с уборкой улиц низкой бюджетной обеспеченностью.
При этом губернатор косвенно признал, что городской бюджет трудно назвать удовлетворяющим потребности крупнейшего в стране муниципалитета. Напомним, большая часть налогов, собираемых в Новосибирске, уходит в областной бюджет. Но, по словам Травникова, дело не в нехватке дорожной спецтехники, «вопрос в организации работы