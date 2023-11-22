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Published Сегодня, 03:20

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Updated Сегодня, 07:06

Милое видео с сибирской рысью показал Новосибирский зоопарк

Милое видео с сибирской рысью показал Новосибирский зоопарк

22 ноября 2023, 03:20
Фото: Новосибирский зоопарк
Красавицу-рысь, живущую в Новосибирском зоопарке, сняли на видео и выложили в соцсети.

Рысь — это одно из умнейших хищников. Она очень наблюдательна, с хорошей памятью, поэтому перехитрить ее уж очень сложно. Новосибирский зоопарк показал кошку, сняв ее на видео.

Видео: Ковчур Илья/Новосибирский зоопарк

Посетители Новосибирского зоопарка в комментариях восхищаются красотой хищницы.

«Сибирская красавица!»;

«Красивая киса))»;

«Красивая кошечка».

Напомним, ранее сибирские рыси Лекс и Бусинка в Новосибирском зоопарке мило ухаживали друг за другом. Они вылизывали друг другу шерсть, а за происходящем наблюдали новосибирцы.

Сибирские рыси Лекс и Бусинка в Новосибирском зоопарке мило ухаживали друг за другом
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#Видео#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк
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