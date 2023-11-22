Милое видео с сибирской рысью показал Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Рысь — это одно из умнейших хищников. Она очень наблюдательна, с хорошей памятью, поэтому перехитрить ее уж очень сложно. Новосибирский зоопарк показал кошку, сняв ее на видео.
Посетители Новосибирского зоопарка в комментариях восхищаются красотой хищницы.
«Сибирская красавица!»;
«Красивая киса))»;
«Красивая кошечка».
Напомним, ранее сибирские рыси Лекс и Бусинка в Новосибирском зоопарке мило ухаживали друг за другом. Они вылизывали друг другу шерсть, а за происходящем наблюдали новосибирцы.