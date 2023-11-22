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В Новосибирске нашли пропавшую месяц назад Аксинию Шемякину

Тайна исчезновения: в Новосибирске найдена пропавшая месяц назад сожительница зека

22 ноября 2023, 07:11
Фото: ЛизаАлерт

В Новосибирске нашли пропавшую месяц назад Аксинию Шемякину

В Новосибирске найдена 30-летняя Аксиния Шемякина, которая пропала месяц назад после того, как она ушла с работы.

В Новосибирске была найдена живой 30-летняя Аксиния Шемякина, которая пропала почти месяц назад. Информация о ее нахождении появилась в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина исчезла 27 октября в Калининском районе. Она ушла с работы, но не вернулась домой. В СМИ писали, что она жила с парнем-абьюзером. У него было криминальное прошлое, а потасовка пары даже попала на камеры видеонаблюдения. У сибирячки есть ребенок.

Где именно была женщина и при каких обстоятельствах она пропала, неизвестно.

Жила с зеком: что известно о тайной пропаже 30-летней сибирячки в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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