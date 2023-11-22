Тайна исчезновения: в Новосибирске найдена пропавшая месяц назад сожительница зека

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Новосибирске была найдена живой 30-летняя Аксиния Шемякина, которая пропала почти месяц назад. Информация о ее нахождении появилась в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Женщина исчезла 27 октября в Калининском районе. Она ушла с работы, но не вернулась домой. В СМИ писали, что она жила с парнем-абьюзером. У него было криминальное прошлое, а потасовка пары даже попала на камеры видеонаблюдения. У сибирячки есть ребенок.
Где именно была женщина и при каких обстоятельствах она пропала, неизвестно.