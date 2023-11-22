Новогоднюю елку в Новосибирске украсят Кремлевской звездой

Как сообщает Сиб. фм со ссылкой на МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ», дерево будет высотой в 21 метр. Его украсят шарами, снежинками и гирляндами, а на верхушку планируют установить «Кремлевскую звезду».