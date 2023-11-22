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Новогоднюю елку украсят звездой

Новогоднюю елку в Новосибирске украсят Кремлевской звездой

22 ноября 2023, 11:29
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Новогоднюю елку украсят звездой

Стали известны детали оформления главной новогодней елки в Новосибирске

Стали известны подробности установки главной новогодней елки в Новосибирске. Праздничное дерево установят у НОВАТа.

Как сообщает Сиб. фм со ссылкой на МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ», дерево будет высотой в 21 метр. Его украсят шарами, снежинками и гирляндами, а на верхушку планируют установить «Кремлевскую звезду».

С 25 ноября начнется и оформление Театрального сквера. Деревья украсят новогодними украшениями, для прохожих установят фотозоны и создадут сверкающие коридоры. Планируется установить «Арки-Снежинки» и «Дубовый Лес». На работы по благоустройству направят 4,5 миллиона рублей.

Напомним, что с 1 декабря в Новосибирске откроют елочные базары.

В Новосибирске откроются елочные базары — места покупок новогоднего дерева
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#Новосибирск#Праздник#Елка#Новогодняя елка#Александр Ляхов#Новый год в Новосибирске 2024
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