Новогоднюю елку в Новосибирске украсят Кремлевской звездой

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Как сообщает Сиб. фм со ссылкой на МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ», дерево будет высотой в 21 метр. Его украсят шарами, снежинками и гирляндами, а на верхушку планируют установить «Кремлевскую звезду».
С 25 ноября начнется и оформление Театрального сквера. Деревья украсят новогодними украшениями, для прохожих установят фотозоны и создадут сверкающие коридоры. Планируется установить «Арки-Снежинки» и «Дубовый Лес». На работы по благоустройству направят 4,5 миллиона рублей.
Напомним, что с 1 декабря в Новосибирске откроют елочные базары.