Новосибирец просит помощи у Бастрыкина после повторного возбуждения уголовного дела

19 октября 2017 года Дмитрий возвращался из больницы, где проходил обследование для военкомата. У подъезда его задержали и доставили в отделение, после чего отправили в СИЗО. Удостоверения людей, которые производили задержание, Дмитрий не спросил. Молодой человек рассказывает, что в участке ему составили явку с повинной и требовали признания под предлогом того, что представители правоохранительных органов находятся дома у девушки Дмитрия на досмотре и могут у нее в сумке что-либо найти.