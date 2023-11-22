Новосибирец просит помощи у Бастрыкина после повторного возбуждения уголовного дела

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19 октября 2017 года Дмитрий возвращался из больницы, где проходил обследование для военкомата. У подъезда его задержали и доставили в отделение, после чего отправили в СИЗО. Удостоверения людей, которые производили задержание, Дмитрий не спросил. Молодой человек рассказывает, что в участке ему составили явку с повинной и требовали признания под предлогом того, что представители правоохранительных органов находятся дома у девушки Дмитрия на досмотре и могут у нее в сумке что-либо найти.
Позже следователь рассказал Дмитрию, что его подозревали в сбыте метилэфедрона — синтетического наркотика через закладки. Обвинение строилось на том, что к телефону Дмитрия была привязана сим-карта, которая была связана с telegram-каналом, через который осуществлялся сбыт наркотиков.
В 2018 году начались первые суды, но тогда судья отправил дело на пересоставление, следствие шло еще год. По словам мужчины, ему предъявляли, что с его телефона активировалась связанная с запрещенными каналами сим-карт:
«Позже была проведена экспертиза, которая подтвердила, что с моим телефоном сим-карта с таким номером не использовалась».
«Первый раз меня задержали по формальным основаниям, сразу изъяли телефон. Потом мне было предъявлено, что в телефоне обнаружены фото тайников с закладками наркотических средств», — рассказал Дмитрий Кремнев.
Экспертиза подтвердила, что эти фотографии появились в телефоне уже после его изъятия. Адвокат подзащитного Дмитрий Сикорский рассказывает, что два файла якобы с местами «закладок» наркотических средств попали в телефон Кремнева в день задержания, но по времени — уже после задержания подзащитного — в 19:00 и в 19:09, задержание при этом было произведено около 16:00.
Это стало одним из поводов для оправдательного приговора, который прозвучал 17 февраля 2022 года в Искитимском районном суде.
Но на этом история не закончилась, вскоре она получила новый поворот. Одним из фактов, на который опирался адвокат подзащитного, была контрольная закупка, которую провели сотрудники правоохранительных органов. Сумма, которую сотрудникам выдали на закупку, не совпадала с суммой, пришедшей на счет, привязанный к проверяемой сим-карте. К тому же она была переведена по номеру сим-карты, которая, как показала экспертиза, не имела отношения к телефону Кремнева. Все это стало поводом для оправдательного приговора.
По результатам контрольной закупки, на счет отправили 1200 рублей, а поступило 1206,25. Позже именно этот факт стали использовать против Дмитрия Кремнева, аргументируя тем, что суд не учел комиссии или кэшбэк Kiwi-банка, через который был сделан платеж.
В итоге сторона обвинения обжаловала оправдательный приговор. Апелляционный суд был 24 мая 2022 года, решение первой инстанции было отменено коллегией по уголовным делам. И уже 1 июня 2022 года дело снова поступило в Искитимский суд.
Обвинение также предъявляется по пп. а, б, Ч.3 ст. 228.1 Ч.3, ст. 30 п. г ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». По данному делу был еще один обвиняемый, он подтвердил, что с Кремневым не знаком, никакой переписки или других фактов, устанавливающих их общение, следствием обнаружено не было.
Когда дело вернули в работу, в банк отправили запрос, могла ли сумма разойтись по причине начисления кэшбэка. Из Kiwi-банка пришел ответ, что никаких комиссий или кэшбэков банк не начисляет.
Сам Дмитрий рассказал, что было проведено две экспертизы, одна из них прошла в апреле 2023 года и была очень детальной. Никакой связи сим-карты, telegram-канала с продажей наркотических веществ, с телефоном Дмитрия данные экспертизы не установили.
Дмитрий Кремнев написал обращения на имя прокурора Новосибирской области Александра Бучмана и председателя СК РФ Александра Бастрыкина, с просьбой разобраться в его деле. По словам мужчины, он никогда не имел отношения к наркотикам.
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