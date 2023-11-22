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Дети якобы бьют слабых

Подростковый беспредел: банда малолетних хулиганов избила сверстника в Новосибирске

22 ноября 2023, 01:45
Фото: АСТ-54/ВК
Дети якобы бьют слабых

Банда подростков-хулиганов избила сверстника в Новосибирске

Жители Кировского района высказали свое недовольство по поводу нападения группы несовершеннолетних на подростка: они просят в соцсетях наказания для виновных.

Новосибирцы опубликовали в ВК-группе АСТ-54 пост, в котором рассказали о банде подростков, избивающих сверстников. По словам жителей, все происходит в Кировском районе на улице Сибиряков-Гвардейцев во дворах домов 44/1- 44/7.

Автор поста поделился, что 18 ноября группа подростков, которые выглядели как «оффники» (Прим. ред. — «быдло»), напали на 14-летнего юношу. Они якобы преследовали его, брызнули ему в лицо перцовкой и избили.

Подросток был доставлен в больницу. Об его состоянии ничего неизвестно. Камеры на домофонах записали несовершеннолетних хулиганов, которые ходили по подъездам, размахивали ножом с закрытыми в масках лицами. Некоторые жильцы рассказали, что парни стреляли сигнальным оружием и взрывали маленькие петарды.

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Устав бояться, новосибирцы решили рассказать об этой банде общественности. Они добиваются, чтобы хулиганов наказали. Известно, что в их группе более 10 человек. Официально в ГУ МВД по региону информацию не прокомментировали.

В комментариях горожане предполагают, что парни пересмотрели нашумевший сериал «Слово пацана», в котором рассказывается о «войне» районов, подростковом хулиганстве и жестокости в 80-е годы.

«А вот родители потерпевшего чего молчат. Снять побои и в отдел полиции. Судя по видео там уже есть уголовно ответственные. Пока вы молчите и без действуйте так и будет продолжаться»;
«Скорее всего они все из одной школы, школа рядом с местом прогулок. Можно попробовать найти именно через школы. Сколько рядом? 2-3 школы как правило. С записью, скринами к педагогам. Опознают»;
«Шакалы они ведь такие, стайками ходят, ммммм да вот тебе и Новосибирск 2023 год на дворе..... Куда катимся».
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