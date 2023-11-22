Подростковый беспредел: банда малолетних хулиганов избила сверстника в Новосибирске

Подросток был доставлен в больницу. Об его состоянии ничего неизвестно. Камеры на домофонах записали несовершеннолетних хулиганов, которые ходили по подъездам, размахивали ножом с закрытыми в масках лицами. Некоторые жильцы рассказали, что парни стреляли сигнальным оружием и взрывали маленькие петарды.