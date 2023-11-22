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С жителей коттеджного поселка под Новосибирском требуют 100 тысяч за шлагбаум

С жителей коттеджного поселка под Новосибирском требуют 100 тысяч за шлагбаум

22 ноября 2023, 04:02
Фото: 1MI
Жители коттеджного поселка «Светлое» под Новосибирском, недовольны установленным шлагбаумом Товариществом собственников недвижимости (ТСН). Они сообщают, что им требуется выплачивать 100 тысяч рублей взносов ежегодно за использование дороги, ведущей к их домам.

Как рассказали новосибирцы, шлагбаум мешает им пройти к их участкам. «Они установили шлагбаум и не пускают к нашим участкам, которые принадлежат нам и зарегистрированы как ИЖС. Требуют или вступать в общество или заключать договор на пользование дорогами — с платой 100 000 рублей в год. При это в начале лета сумма по этому договору была 63 тысячи, но шаблон договора они мне так и не предоставили — хотя на тот момент я готова была его подписать, но сейчас совсем не хочу платить им деньги», — пишет КП-Новосибирск.

Жительница поселка отметила, что они как будто вернулись в 90-е годы. Против самоуправления ТСН объединились 10 семей. «При этом мы согласны платить членские взносы, но пока не оплатишь вступительные, никаких членских не принимают. Вишенка на торте — это то, что после вступления в общество, мы обязаны будем платить по всем утвержденным ранее сметам, а у них есть расчет — на проведение городской воды стоимостью в 600 тысяч рублей, которая лично нам, да и другим ребятам не нужна — у всех индивидуальные скважины стоят».

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