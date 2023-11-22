С жителей коттеджного поселка под Новосибирском требуют 100 тысяч за шлагбаум

Как рассказали новосибирцы, шлагбаум мешает им пройти к их участкам. «Они установили шлагбаум и не пускают к нашим участкам, которые принадлежат нам и зарегистрированы как ИЖС. Требуют или вступать в общество или заключать договор на пользование дорогами — с платой 100 000 рублей в год. При это в начале лета сумма по этому договору была 63 тысячи, но шаблон договора они мне так и не предоставили — хотя на тот момент я готова была его подписать, но сейчас совсем не хочу платить им деньги», — пишет КП-Новосибирск.