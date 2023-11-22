Сотрудница банка стала эскортницей после увольнения в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Женщина, которая ранее работала в банке в Новосибирске, решила изменить свою жизнь и начать работать в сфере эскорта. Для этого она внесла полмиллиона рублей как взнос агентству, которое занимается подбором клиентов (некий закрытый Telegram-канал). Сейчас ей 36 лет и она уже работает в этой области четыре года.
Как рассказала сибирячка, она устала от постоянной работы и недостатка денег, работая в банке. Ее пригласил в эскорт молодой человек. За первую встречу в гостинице ей заплатили 50 тысяч рублей — намного больше, чем ее зарплата. В анкете она указывает свои параметры, пожелания, услуги: так делают и потенциальные клиенты (они выбирают девушек на свой вкус).
Женщина не только спит за деньги, но и сопровождает мужчин. Ее возят на Кипр, в Дубай, оплачивают рестораны, пишет НГС. Единственный минус — осуждение со стороны общества. Однако ее это не задевает, так как многие девушки в жизни спят с партнерами бесплатно. Многим мужчинам нужно образованное и умное женское присутствие, поэтому ее знание английского языка, два высших образования, являются большим преимуществом.
Комиссия агентства составляет 50% от выездов в России и 40% от командировок за границу. Минимальный заработок в месяц составляет не менее 800 тысяч рублей. Девушки, которые соглашаются на групповой секс и видеосъемки, зарабатывают до трех миллионов рублей.
Эскортница наслаждается своей жизнью и иногда сравнивает ее с периодом работы в банке. Теперь у нее есть своя недвижимость в Новосибирске и Москве. Об уходе с постоянной работы сибирячка не жалеет.