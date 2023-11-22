Сотрудница банка стала эскортницей после увольнения в Новосибирске

Как рассказала сибирячка, она устала от постоянной работы и недостатка денег, работая в банке. Ее пригласил в эскорт молодой человек. За первую встречу в гостинице ей заплатили 50 тысяч рублей — намного больше, чем ее зарплата. В анкете она указывает свои параметры, пожелания, услуги: так делают и потенциальные клиенты (они выбирают девушек на свой вкус).