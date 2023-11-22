В 2024 году новосибирцам повысят МРОТ на 18,5%

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении «Известий», минимальный размер оплаты труда в 2024 году составит 19 242 рубля. Это обеспечит повышение заработной платы 4,8 миллиона работников.
При этом соотношение МРОТ и медианной зарплаты ожидается не ниже 48%. Дополнительные расходы на повышение заработной платы составят 19,7 миллиарда рублей для служащих федеральных государственных учреждений и 126,4 миллиарда рублей для бюджетников.
Кроме того, на заседании Совфеда одобрили приостановление индексации зарплат государственных служащих (кроме военных и сотрудников силовых ведомств).