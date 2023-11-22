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Новосибирцам повысят зарплату

В 2024 году новосибирцам повысят МРОТ на 18,5%

22 ноября 2023, 11:54
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирцам повысят зарплату

В Совете Федерации одобрили повышение МРОТ в 2024 году на 18,5%

В Совете Федерации одобрили повышение минимального размера оплаты труда. С 2024 года он будет повышен на 18,5%.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении «Известий», минимальный размер оплаты труда в 2024 году составит 19 242 рубля. Это обеспечит повышение заработной платы 4,8 миллиона работников.

При этом соотношение МРОТ и медианной зарплаты ожидается не ниже 48%. Дополнительные расходы на повышение заработной платы составят 19,7 миллиарда рублей для служащих федеральных государственных учреждений и 126,4 миллиарда рублей для бюджетников.

Кроме того, на заседании Совфеда одобрили приостановление индексации зарплат государственных служащих (кроме военных и сотрудников силовых ведомств).

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#Экономика#Новосибирск#МРОТ#Зарплата#Александр Ляхов
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