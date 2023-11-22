В 2024 году новосибирцам повысят МРОТ на 18,5%

При этом соотношение МРОТ и медианной зарплаты ожидается не ниже 48%. Дополнительные расходы на повышение заработной платы составят 19,7 миллиарда рублей для служащих федеральных государственных учреждений и 126,4 миллиарда рублей для бюджетников.