В Новосибирске ГК «ВИС» обвиняют в преднамеренном разорении экологического оператора

По мнению конкурсного управляющего, «Экология-Новосибирск» не имела возможности постепенного выхода из возникшего финансового кризиса. При этом ГК «ВИС» якобы было выгодно перераспределять сверхприбыль и иные денежные потоки в пользу подконтрольных организаций. После этого, как бывший региональный оператор заявил о банкротстве, все процедуры были «заморожены».