В Новосибирске ГК «ВИС» обвиняют в преднамеренном разорении экологического оператора

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как сообщает «РБК-Новосибирск», экологический оператор мог находиться в кризисном состоянии с октября 2019 года. При этом все средства, получаемые «Экологией-Новосибирск» для оплаты транспортных услуг, перечислялись ГК «ВИС» через подконтрольные организации «Экотранс-Н» и «Сороковая концессионная компания».
По мнению конкурсного управляющего, «Экология-Новосибирск» не имела возможности постепенного выхода из возникшего финансового кризиса. При этом ГК «ВИС» якобы было выгодно перераспределять сверхприбыль и иные денежные потоки в пользу подконтрольных организаций. После этого, как бывший региональный оператор заявил о банкротстве, все процедуры были «заморожены».
При этом все миллиардные договоры на вывоз мусора могли быть оформлены с нарушениями. Во время проведения аукционов ограничивалось число участников из-за предъявления к ним непомерных требований. Все контракты якобы были исключительно выгодны для «Экотранс-Н», а условия аукциона устанавливались «сверху» руководством ГК «ВИС».
В ГК «ВИС» уже заявили, что позиция Владислава Баряева является необъективной и направлена на привлечение к субсидиарной ответственности. Договоры, заключенные с «Экологией-Новосибирск» якобы заключались по рыночной цене и по итогам проведенных торгов.