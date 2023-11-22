В Новосибирске откроют ледовые катки: где покататься на коньках

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Как сообщили в мэрии Новосибирска, массовое катание Новосибирска будет доступно в Центре спортивной подготовки «Электрон» (Учительская, 61 / 1); Центре спортивной подготовки «Заря» (Спортивная, 2 и Колхидская, 8а); парке «Затулинский» (Зорге, 47), парке «У моря Обского» (Софийская, 15), парке «Сосновый бор» (Учительская, 19); Михайловской набережной (Большевистская, 12); парке «Березовая роща» (Планетная, 53), парке «Арена» (Немировича-Данченко, 16Б), парке имени Кирова (Станиславского, 1) и парке «Бугринская роща» (Саввы Кожевникова, 39).
Также прокатиться на коньках можно будет в Нарымском сквере, Центральном парке и стадионе «Чкаловец». На местах будут организованы теплые раздевалки, прокат коньков, спортивно-развлекательные мероприятия и мастер-классы. На девяти хоккейных коробках МАУ «Стадион» организуют занятия по хоккею с шайбой и фигурному катанию.
Напомним, что с 1 декабря в Новосибирске откроются елочные базары.