В Новосибирске откроют ледовые катки: где покататься на коньках

Также прокатиться на коньках можно будет в Нарымском сквере, Центральном парке и стадионе «Чкаловец». На местах будут организованы теплые раздевалки, прокат коньков, спортивно-развлекательные мероприятия и мастер-классы. На девяти хоккейных коробках МАУ «Стадион» организуют занятия по хоккею с шайбой и фигурному катанию.