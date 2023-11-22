В Новосибирске признали банкротом компанию владельца сети кофеен Coffee Collective

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Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
Арбитражный суд Новосибирской области принял решение о признании банкротом ООО «Кофе Коллектив». В компании введена процедура конкурсного производства сроком до 16 мая 2024 года. Решение принято в интересах кредиторов ООО «Энергетическая компания „Сибмайнинг“, задолженность перед которой составляет 22,247 млн рублей и Межрайонной ФННС России № 17 по Новосибирской области (долг 4 513 руб).
ООО «Кофе Коллектив» имеет отношение к трем кофейнями под брендом Coffee Collective brew bar в Новосибирске — на Красном проспекте, 65, Ленина, 8 и Морском проспекте, 22. Еще одно заведение сети работает в кузбасском поселке Шерегеш, недалеко от популярных горнолыжных трасс.
Судя по отзывам, опубликованным в сети, посетителям нравился кофе и кухня в кофейнях. Негативных отзывов практически нет.
По данным системы СПАРК ООО «Кофе Коллектив» было зарегистрировано в 2017 году, половина компании принадлежит ее директору Алексею Нагибину. 2022 год компания закончила с убытком 1,758 млн рублей. Кроме того, Алексей Нагибин является совладельцем и директором ООО «Кофе коллектив брю бар», зарегистрированного в 2018 году. У этой компании дела идут значительно лучше — доходы в 2022 году составили 37,788 млн рублей, чистая прибыль 2,304 млн.
Помимо прочего, Алексей Нагибин является единственным владельцем и директором ООО «Грин эспрессо бар» и ООО «Брю бар», ему принадлежит половина в ООО «Гедонизм». Все компании работают в области общепита.