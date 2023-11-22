В Новосибирске признали банкротом компанию владельца сети кофеен Coffee Collective

По данным системы СПАРК ООО «Кофе Коллектив» было зарегистрировано в 2017 году, половина компании принадлежит ее директору Алексею Нагибину. 2022 год компания закончила с убытком 1,758 млн рублей. Кроме того, Алексей Нагибин является совладельцем и директором ООО «Кофе коллектив брю бар», зарегистрированного в 2018 году. У этой компании дела идут значительно лучше — доходы в 2022 году составили 37,788 млн рублей, чистая прибыль 2,304 млн.