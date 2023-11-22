В Новосибирске регоператор-банкрот требует с Алексея Джулая почти 100 млн рублей

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Как сообщает precedent.tv, «Экология-Новосибирск» подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием привлечь Алексея Джулая к субсидиарной ответственности и взыскать с УК «Достойный сервис» 78 610 325 рублей задолженности за вывоз мусора и 19 734 351 рубль в качестве накопившихся пеней. Долг перед бывшим региональным оператором копился в течение двух лет. Заявление уже принято к рассмотрению.
Стоит отметить, что в 2021 году УФНС по Новосибирской области требовала признать управляющую компанию «Достойный сервис» банкротом из-за накопившихся долгов в размере свыше 100 миллионов рублей. Имеются претензии и к компании ООО «Дискус-Строй», владельцем которой является Алексей Джулай. Застройщик задолжал по налогам и сборам свыше 27 миллионов рублей.
Напомним, что мэрия Новосибирска уже взыскала с «Дискус-Строя» 50 миллионов рублей за аренду участков в Октябрьском районе.