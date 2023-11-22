В Новосибирске регоператор-банкрот требует с Алексея Джулая почти 100 млн рублей

Как сообщает precedent.tv, «Экология-Новосибирск» подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием привлечь Алексея Джулая к субсидиарной ответственности и взыскать с УК «Достойный сервис» 78 610 325 рублей задолженности за вывоз мусора и 19 734 351 рубль в качестве накопившихся пеней. Долг перед бывшим региональным оператором копился в течение двух лет. Заявление уже принято к рассмотрению.