atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

С Алексея Джулая требуют возврата многомиллионной задолженности

В Новосибирске регоператор-банкрот требует с Алексея Джулая почти 100 млн рублей

22 ноября 2023, 06:23
Фото: precedent.tv
С Алексея Джулая требуют возврата многомиллионной задолженности

«Экология-Новосибирск» подала иск о возврате долга в 100 млн к Алексею Джулаю

Бывший оператор по вывозу твердых коммунальных отходов «Экология-Новосибирск» требует с депутата горсовета Алексея Джулая погасить долги УК «Достойный сервис». Задолженность компании составляет почти 100 миллионов рублей.

Как сообщает precedent.tv, «Экология-Новосибирск» подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием привлечь Алексея Джулая к субсидиарной ответственности и взыскать с УК «Достойный сервис» 78 610 325 рублей задолженности за вывоз мусора и 19 734 351 рубль в качестве накопившихся пеней. Долг перед бывшим региональным оператором копился в течение двух лет. Заявление уже принято к рассмотрению.

Судьбоносное для пайщиков заявление сделал освобожденный застройщик Джулай
Узнать подробнее

Стоит отметить, что в 2021 году УФНС по Новосибирской области требовала признать управляющую компанию «Достойный сервис» банкротом из-за накопившихся долгов в размере свыше 100 миллионов рублей. Имеются претензии и к компании ООО «Дискус-Строй», владельцем которой является Алексей Джулай. Застройщик задолжал по налогам и сборам свыше 27 миллионов рублей.

Напомним, что мэрия Новосибирска уже взыскала с «Дискус-Строя» 50 миллионов рублей за аренду участков в Октябрьском районе.

Мэрия Новосибирска взыскала 50 млн задолженности за аренду земли с компании «Дискус»
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
#Новосибирск#Долг#Арбитражный суд#Иск#Александр Ляхов#Дело Джулая - за что задержан глава "Дискуса"
Подпишитесь
В Новосибирске уличные художники украсили стену муралом к юбилею «Короля и Шута»
20 ноября, 12:30
Уроженец Новосибирска отказался воевать на СВО против русских на стороне ВСУ
Вчера, 09:16
Губернатор будит совесть сотрудников мэрии — райцентры лучше Новосибирска
Сегодня, 05:17
Подростковый беспредел: банда малолетних хулиганов избила сверстника в Новосибирске
Сегодня, 01:45
В Новосибирске начнут судить депутатского сынка-мажора, насмерть сбившего женщину
Вчера, 10:52
В Новосибирске депутаты горсовета потребовали увольнения главы дептранса Васильева
Вчера, 13:37