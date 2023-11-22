Зимняя рыбалка в Новосибирской области: топ-8 мест для большого улова

Ключевое место для любого новосибирца — Обское водохранилище. Его ценят не только горожане, но и рыбаки. Больше всего для ловли подходит правый берег. Причём сами рыбаки говорят, что рыба живет по всей длине «моря». Удобнее всего расположиться в районе Академгородка, неподалеку от пляжа «Звезда» — если поискать, можно заметить уютные заводи с большим количеством рыбы.