Зимняя рыбалка в Новосибирской области: топ-8 мест для большого улова

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Ключевое место для любого новосибирца — Обское водохранилище. Его ценят не только горожане, но и рыбаки. Больше всего для ловли подходит правый берег. Причём сами рыбаки говорят, что рыба живет по всей длине «моря». Удобнее всего расположиться в районе Академгородка, неподалеку от пляжа «Звезда» — если поискать, можно заметить уютные заводи с большим количеством рыбы.
Кого ловить: судак, окунь, карась, лещ, щука, плотва, сазан, ерш.
Как доехать: добраться до основного пляжа можно на регулярной электричке. Также на общественном транспорте можно уехать с «Речного вокзала», на маршрутках №332 и №513.
Еще одно, пользующееся популярностью у рыбаков место — микрорайон ОбьГЭС. Наиболее удачным расположением профессионалы называют завод неподалеку от завода железобетонных изделий, расположенном на улице Плотинной, 4.
Кого ловить: карась, окунь, щука, лещ, язь.
Как доехать: добираться до этого места лучше всего через левый берег. Если ехать от станции метро «Студенческая», то следует сесть на маршрутку №45 и добраться до остановки «Приморская». Ехать, правда, придётся с пересадкой — до остановки «Завод Бетонный» ведет маршрутка №43.
Река Обь простирается через всю Сибирь. Но в Новосибирске ловить рыбу в ней рекомендуют в конкретном месте. Опытные рыбаки знают, что лучший улов получается в районе поселка Матвеевка, на месте возле известной скульптурой «Гена и Чебурашка».
Кого ловить: карась, щука, лещ, плотва, подъязок.
Как доехать: через Матвеевку проходит большое количество автобусов и маршруток. Прямой путь лежит от «Речного вокзала». До остановки «Поселок Матвеевка» можно доехать на автобусах №8, №36, на маршрутках №332, №321.
Река Иня — нижний приток Оби, протекает по Первомайскому району. В качестве удачного места рыбаки называют участок недалеко от станции «Инская». В этом месте отмечают особенно большое количество рыбы.
Кого ловить: карась, окунь, щука, лещ, налим, плотва.
Как доехать: добираться до этого места лучше всего от «Речного вокзала». Можно доехать на электричке до станции «Инская» или на маршрутке №322 до одноименной остановки. Выйдя на остановке, необходимо перейти на улицу Первомайскую и через частный сектор добраться до берега притока.
Речь идет об устье реки Тулы. Самое подходящее место находится непосредственно между Октябрьским и Бугринским мостами. Ориентироваться необходимо на спортивно-лодочный клуб «Чайка» на улице Бугринской, 15/2.
Кого ловить: карась, окунь, судак, щука, лещ, плотва, язь, подлещик.
Как доехать: добираться до локации общественным транспортом неудобно, но такой вариант возможен. Путь до остановки «Бугринская роща» возможен на автобусах №9 и №11, на маршрутках №331 или №15. Лучше всего добираться на личном автомобилей. Проехать к клубу можно через улицу Социалистическую, после чего свернуть налево к реке Туле.
Озеро Спартак — популярное место для отдыха у жителей микрорайонов Родники и Снегири. Но помимо пляжного отдыха здесь также можно порыбачить. Место для рыбаков находится неподалеку от досугово-оздоровительного центра на улице Красных Зорь, 3а. Кстати, на озере можно не только порыбачить, но также арендовать баню, беседку, мангал, удочки и лодки.
Кого ловить: карась, окунь, щука, карп, сазан.
Как доехать: общественный транспорт к озеру ходит от площади Калинина. На ней следует сесть на автобусы №28, №34 или №64. После проехать до остановки «Торговый центр» в микрорайоне Снегири. Пройтись по улице Рассветной до улицы Красных Зорь.
Водоем находится неподалеку от Новосибирска. К нему даже ходит общественный транспорт. Озеро расположилось в поселке Приобском, неподалеку от Колыванского шоссе. Это место отлично подойдет для новичков, так как рыбачить здесь можно с инструктором.
Кого ловить: карась, окунь, щука, лещ, пескарь.
Как доехать: добраться до озера можно от остановки «Кристалл» на площади Карла Маркса. К поселку ходят автобусы №120 и №225, маршрутки №320 и №326. Ехать следует до остановки «Озеро».
Самый отдаленный вариант из подборки — небольшой пруд у деревни Китерня. Несмотря на отдаленность места, оно пользуется большой популярностью у рыбаков. Именно здесь занимаются профессионалы, проходит, так называемая, спортивная ловля. Рыбу преимущественно отпускают обратно, забирают только особенно крупных особей.
Кого ловить: карась, карп, белый амур.
Как доехать: общественного транспорта от Новосибирска к деревне нет. Рыбаки сюда ездят на личных автомобилях. Если ехать от «Речного вокзала», необходимо двигаться по Бердскому шоссе, повернуть налево на улицу Новосибирскую. После — проехать Морозово, деревню Нижний Коен, посёлок Дубинский.