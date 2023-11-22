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В Новосибирской области десятки мест для зимней рыбалки

Зимняя рыбалка в Новосибирской области: топ-8 мест для большого улова

22 ноября 2023, 06:56
Фото: Мария Рудакова / 1MI
В Новосибирской области десятки мест для зимней рыбалки

Опубликованы места для зимней рыбалки в Новосибирской области

Новосибирская область славится богатым выбором мест для рыбалки. Сейчас любители и профи уже начали готовиться к зимнему сезону. Atas.Info показывает самые популярные места для удачного улова — платные и бесплатные.

Бесплатные места

Обское водохранилище

Обское водохранилищеОбское водохранилище
Обское водохранилище
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Ключевое место для любого новосибирца — Обское водохранилище. Его ценят не только горожане, но и рыбаки. Больше всего для ловли подходит правый берег. Причём сами рыбаки говорят, что рыба живет по всей длине «моря». Удобнее всего расположиться в районе Академгородка, неподалеку от пляжа «Звезда» — если поискать, можно заметить уютные заводи с большим количеством рыбы.

Кого ловить: судак, окунь, карась, лещ, щука, плотва, сазан, ерш.

Как доехать: добраться до основного пляжа можно на регулярной электричке. Также на общественном транспорте можно уехать с «Речного вокзала», на маршрутках №332 и №513.

ОбьГЭС

ОбьГЭСОбьГЭС
ОбьГЭС
Фото: Мария Рудакова / 1MI

Еще одно, пользующееся популярностью у рыбаков место — микрорайон ОбьГЭС. Наиболее удачным расположением профессионалы называют завод неподалеку от завода железобетонных изделий, расположенном на улице Плотинной, 4.

Кого ловить: карась, окунь, щука, лещ, язь.

Как доехать: добираться до этого места лучше всего через левый берег. Если ехать от станции метро «Студенческая», то следует сесть на маршрутку №45 и добраться до остановки «Приморская». Ехать, правда, придётся с пересадкой — до остановки «Завод Бетонный» ведет маршрутка №43.

Река Обь (поселок Матвеевка)

Река Обь Река Обь
Река Обь
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Река Обь простирается через всю Сибирь. Но в Новосибирске ловить рыбу в ней рекомендуют в конкретном месте. Опытные рыбаки знают, что лучший улов получается в районе поселка Матвеевка, на месте возле известной скульптурой «Гена и Чебурашка».

Кого ловить: карась, щука, лещ, плотва, подъязок.

Как доехать: через Матвеевку проходит большое количество автобусов и маршруток. Прямой путь лежит от «Речного вокзала». До остановки «Поселок Матвеевка» можно доехать на автобусах №8, №36, на маршрутках №332, №321.

Река Иня (Первомайский район)

Река ИняРека Иня
Река Иня
Фото: Мария Рудакова / 1MI

Река Иня — нижний приток Оби, протекает по Первомайскому району. В качестве удачного места рыбаки называют участок недалеко от станции «Инская». В этом месте отмечают особенно большое количество рыбы.

Кого ловить: карась, окунь, щука, лещ, налим, плотва.

Как доехать: добираться до этого места лучше всего от «Речного вокзала». Можно доехать на электричке до станции «Инская» или на маршрутке №322 до одноименной остановки. Выйдя на остановке, необходимо перейти на улицу Первомайскую и через частный сектор добраться до берега притока.

Река Тула (Кировский район)

Река ТулаРека Тула
Река Тула
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Речь идет об устье реки Тулы. Самое подходящее место находится непосредственно между Октябрьским и Бугринским мостами. Ориентироваться необходимо на спортивно-лодочный клуб «Чайка» на улице Бугринской, 15/2.

Кого ловить: карась, окунь, судак, щука, лещ, плотва, язь, подлещик.

Как доехать: добираться до локации общественным транспортом неудобно, но такой вариант возможен. Путь до остановки «Бугринская роща» возможен на автобусах №9 и №11, на маршрутках №331 или №15. Лучше всего добираться на личном автомобилей. Проехать к клубу можно через улицу Социалистическую, после чего свернуть налево к реке Туле.

Платные места

Озеро Спартак (Кировский район)

Озеро СпартакОзеро Спартак
Озеро Спартак
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Озеро Спартак — популярное место для отдыха у жителей микрорайонов Родники и Снегири. Но помимо пляжного отдыха здесь также можно порыбачить. Место для рыбаков находится неподалеку от досугово-оздоровительного центра на улице Красных Зорь, 3а. Кстати, на озере можно не только порыбачить, но также арендовать баню, беседку, мангал, удочки и лодки.

Кого ловить: карась, окунь, щука, карп, сазан.

Как доехать: общественный транспорт к озеру ходит от площади Калинина. На ней следует сесть на автобусы №28, №34 или №64. После проехать до остановки «Торговый центр» в микрорайоне Снегири. Пройтись по улице Рассветной до улицы Красных Зорь.

Озеро Глухое (Новосибирский район)

Озеро Глухое Озеро Глухое
Озеро Глухое
Фото: Мария Рудакова / 1MI

Водоем находится неподалеку от Новосибирска. К нему даже ходит общественный транспорт. Озеро расположилось в поселке Приобском, неподалеку от Колыванского шоссе. Это место отлично подойдет для новичков, так как рыбачить здесь можно с инструктором.

Кого ловить: карась, окунь, щука, лещ, пескарь.

Как доехать: добраться до озера можно от остановки «Кристалл» на площади Карла Маркса. К поселку ходят автобусы №120 и №225, маршрутки №320 и №326. Ехать следует до остановки «Озеро».

Безымянный пруд (деревня Китерня, Искитимский район)

Деревня КитерняДеревня Китерня
Деревня Китерня
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Самый отдаленный вариант из подборки — небольшой пруд у деревни Китерня. Несмотря на отдаленность места, оно пользуется большой популярностью у рыбаков. Именно здесь занимаются профессионалы, проходит, так называемая, спортивная ловля. Рыбу преимущественно отпускают обратно, забирают только особенно крупных особей.

Кого ловить: карась, карп, белый амур.

Как доехать: общественного транспорта от Новосибирска к деревне нет. Рыбаки сюда ездят на личных автомобилях. Если ехать от «Речного вокзала», необходимо двигаться по Бердскому шоссе, повернуть налево на улицу Новосибирскую. После — проехать Морозово, деревню Нижний Коен, посёлок Дубинский.

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