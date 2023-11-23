А кто виноват? Подросток погиб в яме, выкопанной для РЖД под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Несчастный случай с молодым мотоциклистом произошел из-за неогороженной ямы, которую выкопали для нужд РЖД. Погибшему парню было 15 лет. Следователи уже полгода проводят расследование, но так и не определили подозреваемого. Между тем, по этой дороге продолжают ездить дачники.
Инцидент произошел ночью 16 июня 2023 года. Парень участвовал в автомобильных гонках и на обратном пути из СНТ «Весна», угодил в яму на дороге, которая была вырыта для строительства железнодорожных путей по заказу РЖД. В результате полученной черепно-мозговой травмы парень скончался. Следователи решили возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительстве.
Однако, подрядчик, ООО «СГС», утверждает, что тело подростка было подложено в яму и отрицает версию о том, что он сам упал в яму, пишет НГС. Несмотря на то, что следователи имеют информацию о людях, которые проводили работы, они так и не определились с подозреваемым.
Родители погибшего обратились к руководству РЖД с требованием возместить им затраты на похороны и моральный ущерб, однако в компании заявляют, что таких обращений не поступало.