А кто виноват? Подросток погиб в яме, выкопанной для РЖД под Новосибирском

Однако, подрядчик, ООО «СГС», утверждает, что тело подростка было подложено в яму и отрицает версию о том, что он сам упал в яму, пишет НГС. Несмотря на то, что следователи имеют информацию о людях, которые проводили работы, они так и не определились с подозреваемым.