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Подросток погиб в яме, выкопанной для РЖД под Новосибирском

А кто виноват? Подросток погиб в яме, выкопанной для РЖД под Новосибирском

23 ноября 2023, 04:13
Фото: Midjourney

Подросток погиб в яме, выкопанной для РЖД под Новосибирском

Подросток-мотоциклист из Новосибирска погиб в неогороженной яме, выкопанной для РЖД: следователи уже полгода не могут определиться с подозреваемым.

Несчастный случай с молодым мотоциклистом произошел из-за неогороженной ямы, которую выкопали для нужд РЖД. Погибшему парню было 15 лет. Следователи уже полгода проводят расследование, но так и не определили подозреваемого. Между тем, по этой дороге продолжают ездить дачники.

Инцидент произошел ночью 16 июня 2023 года. Парень участвовал в автомобильных гонках и на обратном пути из СНТ «Весна», угодил в яму на дороге, которая была вырыта для строительства железнодорожных путей по заказу РЖД. В результате полученной черепно-мозговой травмы парень скончался. Следователи решили возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительстве.

Однако, подрядчик, ООО «СГС», утверждает, что тело подростка было подложено в яму и отрицает версию о том, что он сам упал в яму, пишет НГС. Несмотря на то, что следователи имеют информацию о людях, которые проводили работы, они так и не определились с подозреваемым.

Родители погибшего обратились к руководству РЖД с требованием возместить им затраты на похороны и моральный ущерб, однако в компании заявляют, что таких обращений не поступало.

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