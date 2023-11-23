Актриса из Новосибирска едва не умерла после удаления зуба

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:36
Жительница Новосибирска, актриса и хореограф Любава Белько, едва не умерла после удаления зуба мудрости. Она обратилась в частную клинику, где ей был поставлен диагноз «абсцесс» и срочно отправили на операцию в другую больницу.
Врачи спасли ее жизнь, но она провела 10 дней в больнице, потому что не могла есть и падала в обморок от боли. Когда она выписалась, то потребовала вернуть деньги, потраченные на удаление зуба и лечение, но клиника отказалась.
Теперь Любава планирует подать в суд, пишет КП-Новосибирск. Клиника, в свою очередь, утверждает, что услуги были оказаны качественно и отказов в помощи не было.