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Актриса из Новосибирска едва не умерла после удаления зуба

Актриса из Новосибирска едва не умерла после удаления зуба

23 ноября 2023, 02:34
Фото: 1MI
Сибирячка чуть не умерла после удаления зуба мудрости в частной клинике, из-за чего ей пришлось провести 10 дней в больнице и потерять заработок.

Жительница Новосибирска, актриса и хореограф Любава Белько, едва не умерла после удаления зуба мудрости. Она обратилась в частную клинику, где ей был поставлен диагноз «абсцесс» и срочно отправили на операцию в другую больницу.

Врачи спасли ее жизнь, но она провела 10 дней в больнице, потому что не могла есть и падала в обморок от боли. Когда она выписалась, то потребовала вернуть деньги, потраченные на удаление зуба и лечение, но клиника отказалась.

Теперь Любава планирует подать в суд, пишет КП-Новосибирск. Клиника, в свою очередь, утверждает, что услуги были оказаны качественно и отказов в помощи не было.

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