Алексей Варятченко — об основных барьерах, препятствующих развитию БАС в России

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Прогнозами о перспективах отрасли в беседе с журналистами «Новых Известий» поделился генеральный директор ООО «Беспилотные авиационные системы» («БАС») Алексей Варятченко.
Как отметил Алексей Варятченко, сегодня в России эта отрасль получила большое внимание со стороны властей и частных инвесторов.
«Президент Владимир Путин поручил реализовать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Заработает нацпроект уже с начала следующего года. К реализации задачи подключатся профильные министерства, в том числе Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки, а также все основные производители БАС, отраслевые эксперты, Фонд поддержки проектов „Национальная технологическая инициатива (НТИ) и АО „Государственная транспортная лизинговая компания“ (ГТЛК)», — сказал он.
При этом Алексей Варятченко указал, что, в связи с растущим спросом на БАС, отрасль испытывает потребность в квалифицированных кадрах. Быстрые темпы технологического развития требуют от специалистов не просто обучения, а постоянного переобучения, поскольку развитие отрасли подразумевает непрерывное повышение квалификации. Руководитель «БАС» также отметил, что недостаток высококвалифицированных специалистов не должен ограничивать существующие огромные возможности для роста отрасли.
«Поэтому кадровая проблема — это пока главная преграда, которую необходимо устранить», — сказал Варятченко.
Он также указал на необходимость разработки нормативно-технической базы, выработки мер поддержки новой отрасли. Для развития отрасли эксперт также считает необходимым создание стандартов для обеспечения безопасности полетов, включая регуляторные механизмы.
«На конференции, прошедшей на площадке „Транспортной недели“, у меня был доклад о перспективах развития отрасли БАС в России. Рассказал коллегам о мировых трендах, об уже существующих и только появляющихся сценариях использования беспилотных авиационных систем. Также поделился планами ООО „БАС“ в части формирования флота: мы планируем приобрести беспилотные версии вертолетов Ка-226 и Ми-2. Коллег этот уникальный опыт очень заинтересовал, поскольку еще никто в мире ничего подобного не делал. Беспилотные версии вертолетов Ми-2 и Ка-226 — инновационные разработки в области авиации. Уникальность беспилотных версий этих вертолетов состоит в их способности выполнять сложные операции без необходимости наличия пилота на борту», — сказал Варятченко.
Успешность отрасли во многом зависит от того, насколько предприятие или ведомство хорошо понимает возможности использования БАС и как быстро они будут способны внедрить в свои технологические карты этот новый инструмент, подчеркнул эксперт.
«Мы, в свою очередь, помогаем клиентам рассчитать эффективность новой услуги, создаем экономические модели для разных сценариев применения БАС, проводим большое количество обучающих мероприятий», — добавил Алексей Варятченко.