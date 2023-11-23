Чак Норрис, t A. T. u и футбол в валенках: в Шерегеше открылся горнолыжный сезон

Ранее Atas.Info писал об экстренном отключении электричества и срывах крыш, которые произошли во время сильного ветра в Новосибирской области. По информации первого заместителя начальника Главного управления МЧС по региону Евгения Лебедева, из-за ветра произошло аварийное отключение электричества в области. Всего под отключение попали 137 населенных пунктов — около 14 тысяч домов с населением около 40 тысяч человек остались без электроснабжения, в том числе 79 социально значимых объектов. Восстановительные работы продолжаются.