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На открытии была развлекательная программа

Чак Норрис, t A. T. u и футбол в валенках: в Шерегеше открылся горнолыжный сезон

23 ноября 2023, 04:48
Фото: Артем Васильев / atas.info
На открытии была развлекательная программа

Новосибирцы открыли горнолыжный сезон в Шерегеше

На минувших выходных у подножия горнолыжной секции прошел фестиваль открытия сезона в Шерегеше. По официальным данным дирекции курорта, в нем поучаствовали 4 тысячи человек. В фоторепортаже Atas.Info с открытия сезона рассказываем о том, как это было.

На конференции, приуроченной к открытию горнолыжного сезона, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев презентует стратегию улучшения спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

«Наша задача — чтобы СТК „Шерегеш“ к 2030 году вошёл в число пяти лучших горнолыжных курортов мира. У нас есть все для этого», — говорит глава региона на пленарном заседании секции «Туризм». Власти планирую увеличить посещаемость курорта в два раза — с 2,3 млн до 4 млн в год.
Мероприятие не обошлось без журналистовМероприятие не обошлось без журналистов
Мероприятие не обошлось без журналистов
Фото: Артем Васильев / atas.info
Площадку охраняло ЧОППлощадку охраняло ЧОП
Площадку охраняло ЧОП
Фото: Артем Васильев / atas.info

В программе мероприятия — общий спуск, футбол на снегу в валенках, массовое создание снежных ангелов, ритуал призыва снега шаманами, парад горнолыжных сил курорта и музыкальных концерт, на котором выступила экс-участница группы t A.T.u Юлия Волкова и рэп-дуэт Galibri & Mavik.

Теплой погодой в Шерегеше наслаждались не только людиТеплой погодой в Шерегеше наслаждались не только люди
Теплой погодой в Шерегеше наслаждались не только люди
Фото: Артем Васильев / atas.info
Потерянные вещи можно найти в бюро находок ШерегешаПотерянные вещи можно найти в бюро находок Шерегеша
Потерянные вещи можно найти в бюро находок Шерегеша
Фото: Артем Васильев / atas.info

В открытии участвует титулованный российский лыжник Александр Бессмертных, который провел разминку для 344 райдеров, а после они спустились с горы. Завершается день закладкой «капсулы времени» с обещаниями туристов на сезон 2024/2025.

С горы спустились одновременно 344 райдеровС горы спустились одновременно 344 райдеров
С горы спустились одновременно 344 райдеров
Фото: Артем Васильев / atas.info
На фестивале работали волонтерыНа фестивале работали волонтеры
На фестивале работали волонтеры
Фото: Артем Васильев / atas.info

В качестве гостей фестиваля организаторы анонсировали Чака Норриса и Стивена Сигала, но их присутствие не было замечено корреспондентом Atas.Info. На самом деле, как пояснили Atas.Info в информационном центре, это была «игра слов». Под американскими кинозвездами подразумевались рэперы, которые выступали на открытии с одноименной песней.

На спуске катались лыжники и сноубордисты всех возрастовНа спуске катались лыжники и сноубордисты всех возрастов
На спуске катались лыжники и сноубордисты всех возрастов
Фото: Артем Васильев / atas.info
Власти Кузбасса хотят сделать Шерегеш одним из лучших горнолыжных курортовВласти Кузбасса хотят сделать Шерегеш одним из лучших горнолыжных курортов
Власти Кузбасса хотят сделать Шерегеш одним из лучших горнолыжных курортов
Фото: Артем Васильев / atas.info

На следующий день ураганный ветер в Сибири спровоцировал падение елки на линию электропередач, вследствие чего весь город на несколько часов лишился электричества, интернета и столкнулся с проблемами мобильного интернета. Подъемники не работали весь день, кроме спуска «Фристайл». В официальных источниках Шерегеша отсутствует информация о случившейся аварии.

На фестивале отдыхали люди разных возрастовНа фестивале отдыхали люди разных возрастов
На фестивале отдыхали люди разных возрастов
Фото: Артем Васильев / atas.info
Днем в Шерегеше было +5 градусовДнем в Шерегеше было +5 градусов
Днем в Шерегеше было +5 градусов
Фото: Артем Васильев / atas.info

Ранее Atas.Info писал об экстренном отключении электричества и срывах крыш, которые произошли во время сильного ветра в Новосибирской области. По информации первого заместителя начальника Главного управления МЧС по региону Евгения Лебедева, из-за ветра произошло аварийное отключение электричества в области. Всего под отключение попали 137 населенных пунктов — около 14 тысяч домов с населением около 40 тысяч человек остались без электроснабжения, в том числе 79 социально значимых объектов. Восстановительные работы продолжаются.

Цены в Шерегеше сопоставимы с московскимиЦены в Шерегеше сопоставимы с московскими
Цены в Шерегеше сопоставимы с московскими
Фото: Артем Васильев / atas.info
Гости Шерегеша останутся с большим количеством воспоминанийГости Шерегеша останутся с большим количеством воспоминаний
Гости Шерегеша останутся с большим количеством воспоминаний
Фото: Артем Васильев / atas.info
Первым в колонне шел олимпийский призер по горным лыжам Александр БессмертныхПервым в колонне шел олимпийский призер по горным лыжам Александр Бессмертных
Первым в колонне шел олимпийский призер по горным лыжам Александр Бессмертных
Фото: Артем Васильев / atas.info
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#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Туризм#Горнолыжный курот#Шерегеш#Курорт#Кемеровская область#Лыжи#Алина Гурицкая#Кузбасс#Горнолыжный спорт
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