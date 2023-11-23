Чак Норрис, t A. T. u и футбол в валенках: в Шерегеше открылся горнолыжный сезон

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
На конференции, приуроченной к открытию горнолыжного сезона, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев презентует стратегию улучшения спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».
«Наша задача — чтобы СТК „Шерегеш“ к 2030 году вошёл в число пяти лучших горнолыжных курортов мира. У нас есть все для этого», — говорит глава региона на пленарном заседании секции «Туризм». Власти планирую увеличить посещаемость курорта в два раза — с 2,3 млн до 4 млн в год.
В программе мероприятия — общий спуск, футбол на снегу в валенках, массовое создание снежных ангелов, ритуал призыва снега шаманами, парад горнолыжных сил курорта и музыкальных концерт, на котором выступила экс-участница группы t A.T.u Юлия Волкова и рэп-дуэт Galibri & Mavik.
В открытии участвует титулованный российский лыжник Александр Бессмертных, который провел разминку для 344 райдеров, а после они спустились с горы. Завершается день закладкой «капсулы времени» с обещаниями туристов на сезон 2024/2025.
В качестве гостей фестиваля организаторы анонсировали Чака Норриса и Стивена Сигала, но их присутствие не было замечено корреспондентом Atas.Info. На самом деле, как пояснили Atas.Info в информационном центре, это была «игра слов». Под американскими кинозвездами подразумевались рэперы, которые выступали на открытии с одноименной песней.
На следующий день ураганный ветер в Сибири спровоцировал падение елки на линию электропередач, вследствие чего весь город на несколько часов лишился электричества, интернета и столкнулся с проблемами мобильного интернета. Подъемники не работали весь день, кроме спуска «Фристайл». В официальных источниках Шерегеша отсутствует информация о случившейся аварии.
Ранее Atas.Info писал об экстренном отключении электричества и срывах крыш, которые произошли во время сильного ветра в Новосибирской области. По информации первого заместителя начальника Главного управления МЧС по региону Евгения Лебедева, из-за ветра произошло аварийное отключение электричества в области. Всего под отключение попали 137 населенных пунктов — около 14 тысяч домов с населением около 40 тысяч человек остались без электроснабжения, в том числе 79 социально значимых объектов. Восстановительные работы продолжаются.