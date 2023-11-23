Четвертый мост в Новосибирске снесут? Депутаты говорят о проблемах конструкции

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В четверг, 23 ноября, в ходе очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутат Вячеслав Илюхин озвучил информацию о конструктивных ошибках, допущенных строителями четвертого моста через Обь. Он не исключает, что часть конструкций придется сносить.
«Ситуация с мостом, хотелось бы понимать, что там происходит. Та информация, которая появилась вчера, о том, что колонны поехали, о том, что мост технически непригоден, как бы сносить не пришлось, она пугает. Эта информация выглядит правдоподобно, потому что две школы начали строить, а потом снесли. Все знают, что группа компаний ВИС съехала, офис пустой, там кроме охраны никого нет. Это тревожный факт», — заявил Илюхин.
Губернатор Андрей Травников впервые публично признал, что с реализацией крупнейшего инфраструктурного проекта в регионе возникли серьезные проблемы. Однако было более осторожен в высказываниях.
«У нас есть проблемы с реализацией строительных проектов. В отношении некоторых объектов, честно говоря, надоело дотягивать за уши. Мы начинаем занимать жёсткую позицию. Именно поэтому мы не согласовали отклонение проектных решений по школам концессионным и заставили нашего частного партнёра разобрать непроектные фундаменты. Именно поэтому мы сегодня занимаем жёсткую позицию по мосту. Именно поэтому не выдаём остаток капитального гранта, пока партнёр не выполнит наши проектные требования… Раньше мы на это закрывали глаза, лояльно относились. Сегодня в отношении некоторых строек мы занимаем жёсткую позицию. Надоело уже», — признался глава региона.
В свою очередь, группа ВИС ответила депутату Илюхину в своем официальном телеграм-канале, назвав информацию о технических проблемах «фейком».
«Тиражирование заведомо ложной информации, которая имеет большую общественную значимость, воспринимаем как безответственное поведение и призываем пользоваться проверенной информацией. В настоящее время на строительстве инфраструктуры в рамках мостовой концессии занято около 550 человек. Работы ведутся на всём протяжении трассы», — говорятся в сообщении.
Но если верить этому сообщению, то получается, что фейком является информация, которую группа ВИС официально распространяла 14 ноября. Тогда говорилось, что работы на стройке полностью остановлены по вине правительства Новосибирской области.
Договор о строительстве моста в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.
Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.
По первоначальным планам, стройку должны были завершить в декабре 2022 года, потом сдачу перенесли на конец 2023, теперь говорят, что в лучшем случае, все работы завершат в 2024 году.
На текущий момент, по данным региональной Контрольно-счетной палаты, готовность моста составляет 69%.