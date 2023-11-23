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Демонтаж скандального Park Сafé начался в Первомайском сквере Новосибирска

Демонтаж скандального Park Сafé начался в Первомайском сквере Новосибирска

23 ноября 2023, 01:31
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Первомайском сквере Новосибирска начался процесс демонтажа здания, которое ранее служило местом расположения ресторанов Park Сafé и «Перчини», сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Снос Park Сafé осуществляется с использованием болгарки, а не экскаватора. На данный момент уже удалены некоторые окна, сняты перила на лестнице и крыша. Работники аккуратно удалили стеклопакеты, возможно, они будут использованы в других целях.

Это здание было построено еще в 2007 году и изначально было отмечено как временное строение. В течение последних лет в нем функционировали ресторан Park Cafe и сетевое заведение «Перчини», которое также имело просторную летнюю веранду на крыше.

Прошло несколько лет судебных разбирательств между мэрией и владельцами объекта о его сносе. В итоге высшая инстанция признала строение незаконным и решила, что оно должно быть снесено.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о сносе нелегального Park Cafe
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#Новосибирск#Кафе#Снос#Демонтаж#Первомайский сквер#Эмилия Губарева
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