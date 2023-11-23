Демонтаж скандального Park Сafé начался в Первомайском сквере Новосибирска

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
Modified Сегодня, 01:33
Updated Сегодня, 01:33
Снос Park Сafé осуществляется с использованием болгарки, а не экскаватора. На данный момент уже удалены некоторые окна, сняты перила на лестнице и крыша. Работники аккуратно удалили стеклопакеты, возможно, они будут использованы в других целях.
Это здание было построено еще в 2007 году и изначально было отмечено как временное строение. В течение последних лет в нем функционировали ресторан Park Cafe и сетевое заведение «Перчини», которое также имело просторную летнюю веранду на крыше.
Прошло несколько лет судебных разбирательств между мэрией и владельцами объекта о его сносе. В итоге высшая инстанция признала строение незаконным и решила, что оно должно быть снесено.