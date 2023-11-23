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Депутат не сможет принимать избирателей несколько месяцев

Депутат Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске

23 ноября 2023, 09:13
Фото: KamranAydinov на Freepik
Депутат не сможет принимать избирателей несколько месяцев

В Новосибирске депутат Новоселов подскользнулся и сломал ногу

Виталий Новоселов сообщил, что его ждет долгое лечение и реабилитация из-за того, что тротуар не был посыпан песком

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виталий Новоселов от партии «Единая Россия» получил серьезную гололедную травму из-за плохой уборки тротуара. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

«Уважаемые земляки, к моему большому сожалению, личный прием в течение нескольких месяцев вестись не будет по причине моей травмы. Сломал ногу, упав в гололедицу на тротуаре, который не был посыпан песко-соляной смесью должным образом. Впереди лечение и долгая реабилитация», — пишет депутат.

Однако помощники будут продолжать вести работу на округе, добавляет Виталий Новоселов.

Накануне губернатор Андрей Травников обрушился с критикой на чиновников новосибирской мэрии за плохую уборку тротуаров и проезжей части. Глава региона предположил, что оправдания некачественного содержания городских пространств нехваткой денег в городском бюджете продиктованы «спящей совестью» ответственных лиц.

Заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Виталий Новоселов ранее возглавлял администрацию Первомайского района Новосибирска. Уволился в 2021 году, чтобы сосредоточится на выборах в Госдуму, куда кандидат Новоселов шел от КПРФ. Но выборы он проиграл, после чего сумел избраться в региональный парламент под флагом «Единой России».

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