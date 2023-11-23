Депутат Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске

Заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Виталий Новоселов ранее возглавлял администрацию Первомайского района Новосибирска. Уволился в 2021 году, чтобы сосредоточится на выборах в Госдуму, куда кандидат Новоселов шел от КПРФ. Но выборы он проиграл, после чего сумел избраться в региональный парламент под флагом «Единой России».