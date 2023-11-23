Доллар «просел» до 88 рублей — есть ли шанс у нацвалюты?

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Как сообщают «Новые Известия», доллар США подешевел на 16 копеек по отношению к российскому рублю. При этом курс китайского юаня подрос на одну копейку (12,31 рубля), а евро — на 23 копейки (96,25 рубля).
Хорошие условия для российской экономики могут объясняться высокими ценами на нефть. Углеводороды марки Brent торгуются на уровне 82-83 доллара США за баррель при «потолке» в 60 долларов. Возможное ужесточение санкций и постепенное снижение цен может несколько изменить текущее положение вещей, но соответствующий эффект станет ощутим не раньше начала 2024 года. Это объясняется и постепенным поступлением нефтедолларов в Россию.
По мнению финансового аналитика Павла Рябкова, стоит ожидать снижения валютной выручки на 15-20%. При этом рубль смог укрепиться на 14% от минимальных значений за год.
«При курсе 88 рублей за доллар платежеспособность рубля в валютном измерении возросла. Соответственно, импорт вырастет, а экспорт упадет, что усилит давление на рубль. С декабря логично ожидать возврата курса в диапазон 92-95 рубля за доллар. И это еще неплохой сценарий», — заявил трейдер.
Российская валюта начала укрепляться 31 октября, когда доллар США подешевел до 92 рублей. Сейчас он торгуется по 88 рублей. Сохранятся ли такие относительно неплохие показатели, покажет время.