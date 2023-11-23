Доллар «просел» до 88 рублей — есть ли шанс у нацвалюты?

Хорошие условия для российской экономики могут объясняться высокими ценами на нефть. Углеводороды марки Brent торгуются на уровне 82-83 доллара США за баррель при «потолке» в 60 долларов. Возможное ужесточение санкций и постепенное снижение цен может несколько изменить текущее положение вещей, но соответствующий эффект станет ощутим не раньше начала 2024 года. Это объясняется и постепенным поступлением нефтедолларов в Россию.