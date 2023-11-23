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Фура не может выехать

Фура застряла под мостом над «Гагаринской», образовав адскую пробку в Новосибирске

23 ноября 2023, 02:58
Фото: atas.info/Инцидент Новосибирск
Фура не может выехать

Фура застряла под мостом над метро «Гагаринское» в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска под мостом застряла фура. Об этом сообщают читатели Atas.info.

ДТП произошло утром 23 ноября на Красном проспекте рядом со станцией метро «Гагаринская». Как сообщают наши читатели, грузовик застрял под мостом в среднем ряду. Водитель фуры хотел проехать под путепроводом, несмотря на ограничение по высоте до 3,8 метров.

Фото: atas.info

Как говорится в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск», грузовик уронил контейнер. Из-за этого на площади Калинина образовалась огромная пробка. Об этом же свидетельствуют данные «Яндекс. Карты».

Фото: Инцидент Новосибирск

Кроме того, еще один фургон попал в затруднительное положение. Как сообщают свидетели, он якобы «крутится» во дворе по адресу Красный проспект 87/2, и уже повредил ограждения, не имея возможности развернуться и выехать. «Видимо, первый водитель, который застрял под мостом, сообщил другому о своем положении, и тот решил повернуть во двор. Теперь он не может выбраться из двора».

Официально информацию в ГИБДД региона не прокомментировали.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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