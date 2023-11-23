Фура застряла под мостом над «Гагаринской», образовав адскую пробку в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
ДТП произошло утром 23 ноября на Красном проспекте рядом со станцией метро «Гагаринская». Как сообщают наши читатели, грузовик застрял под мостом в среднем ряду. Водитель фуры хотел проехать под путепроводом, несмотря на ограничение по высоте до 3,8 метров.
Как говорится в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск», грузовик уронил контейнер. Из-за этого на площади Калинина образовалась огромная пробка. Об этом же свидетельствуют данные «Яндекс. Карты».
Кроме того, еще один фургон попал в затруднительное положение. Как сообщают свидетели, он якобы «крутится» во дворе по адресу Красный проспект 87/2, и уже повредил ограждения, не имея возможности развернуться и выехать. «Видимо, первый водитель, который застрял под мостом, сообщил другому о своем положении, и тот решил повернуть во двор. Теперь он не может выбраться из двора».
Официально информацию в ГИБДД региона не прокомментировали.