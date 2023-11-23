Фура застряла под мостом над «Гагаринской», образовав адскую пробку в Новосибирске

Кроме того, еще один фургон попал в затруднительное положение. Как сообщают свидетели, он якобы «крутится» во дворе по адресу Красный проспект 87/2, и уже повредил ограждения, не имея возможности развернуться и выехать. «Видимо, первый водитель, который застрял под мостом, сообщил другому о своем положении, и тот решил повернуть во двор. Теперь он не может выбраться из двора».