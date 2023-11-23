Гендиректор КАМАЗа лично передал военным танкового подразделения оборудование

Военнослужащие отметили, что действительно испытывали острую нужду в огнеупорных костюмах, а один из них выразил благодарность Народному фронту и всем жителям России, оказывающим помощь в проведении СВО, от лица своих товарищей. «Все, что вы привезли, нам действительно необходимо, спасибо вам еще раз!» — подытожил танкист.