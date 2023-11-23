Гендиректор КАМАЗа лично передал военным танкового подразделения оборудование

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
От ОНФ бойцам были переданы огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также квадроциклы и автомобиль УАЗ. Об этом сообщает inkazan.ru.
Военнослужащие получили технические средства и оборудование по прибытии Сергея Когогина и сопредседателя центрального штаба Народного фронта, руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова в расположение подразделения вблизи от линии соприкосновения. Гости выразили танкистам благодарность за вклад в защиту Родины, вручив им памятные часы.
Согласно заявлению руководителя КАМАЗа, все, что привезено Народным фронтом, поможет бойцам. Танковое подразделение хорошо оснащено, но доставленная техника станет отличным подспорьем. На передовой она быстрее выходит из строя, поэтому не бывает лишней.
Военнослужащие отметили, что действительно испытывали острую нужду в огнеупорных костюмах, а один из них выразил благодарность Народному фронту и всем жителям России, оказывающим помощь в проведении СВО, от лица своих товарищей. «Все, что вы привезли, нам действительно необходимо, спасибо вам еще раз!» — подытожил танкист.
Следует отметить, что закупаемые за счет КАМАЗа и личных средств его сотрудников гуманитарные грузы доставлялись как самой компанией, организовавший семь собственных отправок гумпомощи в Лисичанск, ЛДНР и воинские части, так и в рамках совместных отправок из города Набережные Челны и Татарстана.
Порядка 465 тонн грузов общей стоимостью 199 млн рублей, среди которых девять грузовых автомобилей марки «КАМАЗ», три легковых машины, семь квадроциклов, а также запчасти, шины, генераторы, строительные материалы и прочие необходимые товары, было доставлено в воинские части РФ. Примерно 100 тонн гумпомощи общей стоимостью более 21 млн рублей закупили и доставили жителям Лисичанска.
Кроме того, 500 детей из ЛНР отправились летом этого года в сопровождении педагогов на организованный отдых в оздоровительно-образовательный комплекс КАМАЗа «Саулык». Это обошлось предприятию в 24,5 млн рублей.
Для своих мобилизованных работников компания приобрела обмундирование на сумму 145 млн рублей, а с сентября прошлого года каждый месяц направляет матпомощь мобилизованным и их семьям. Совокупный объем гуманитарной помощи, оказанной КАМАЗом, составляет около полумиллиарда рублей.