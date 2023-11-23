Глава Новосибирского района выбросил в помойку обращение жителей?

Жители населенных пунктов, входящих в Плотниковский сельсовет, с марта не могут получить ответы на свои вопросы, которые инициативная группа от имени сотен людей в письменном виде передала лично в руки главе района Андрею Михайлову. В ходе встречи с чиновником 22 марта он получил бумагу, в которой были сформулированы волнующие плотниковцев вопросы, касающиеся планов областного правительства разместить огромный мусорный полигон в непосредственной близости от жилых домов. От главы района жители хотели услышать, почему были проигнорированы результаты общественных слушаний и решение местных депутатов, которые высказались против появления полигона ТКО, на каком основании участок был выбран до проведения геологических и экологических исследований, по каким критериям его выбирали и т. д. Всего более десяти вопросов.