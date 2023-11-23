Глава Новосибирского района выбросил в помойку обращение жителей?

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Жители населенных пунктов, входящих в Плотниковский сельсовет, с марта не могут получить ответы на свои вопросы, которые инициативная группа от имени сотен людей в письменном виде передала лично в руки главе района Андрею Михайлову. В ходе встречи с чиновником 22 марта он получил бумагу, в которой были сформулированы волнующие плотниковцев вопросы, касающиеся планов областного правительства разместить огромный мусорный полигон в непосредственной близости от жилых домов. От главы района жители хотели услышать, почему были проигнорированы результаты общественных слушаний и решение местных депутатов, которые высказались против появления полигона ТКО, на каком основании участок был выбран до проведения геологических и экологических исследований, по каким критериям его выбирали и т. д. Всего более десяти вопросов.
После того, как все возможные сроки, отведенные законом на ответы, прошли, жители обратились в прокуратуру. И выяснилось, что их обращение попросту исчезло. Какова его судьба после того, как Михайлов взял бумагу в руки, остается только гадать: выбросил ли чиновник эти два листа в урну сразу после окончания встречи, пустил на черновики, или положил в ящик рабочего стола и благополучно о нем забыл?
«Установлено, что коллективное обращение, на которое вы ссылаетесь, в администрацию района не поступало», — говорится в ответе прокуратуры Новосибирского района на запрос активистов.
То есть, вместо того, чтобы зарегистрировать обращение в канцелярии, как это положено по закону, чиновник распорядился им по своему усмотрению. Однако никаких действий в отношении Андрея Михайлова районная прокуратура предпринимать не собирается.
Гражданские активисты говорят, что обращение в суд уже не поможет. А вот жалоба в областную прокуратуру и в региональную организацию партии «Единая Россия», в которой состоит Михайлов, может возыметь действие.
«Срок давности по такому административному нарушению истек, он составляет три месяца и за то, что он не зарегистрировал наше обращение, мог получить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Но, тем не менее, это вопрос этики, который „Единая Россия“ может поднять — нужны ли такие однопартийцы на руководящих должностях, которые игнорируют жителей», — считает представитель совета ветеранов села Плотниково Александр Старостин.
Показательный случай произошел совсем недавно в Маслянинском районе. Там после вмешательства прокуратуры был подвергнут дисциплинарному взысканию и оштрафован заместитель главы района, который проигнорировал обращение местного предпринимателя. После этого бизнесмен быстро получил письменный ответ на свои вопросы.
Концессионное соглашение предусматривает, что так называемый Правобережный мусорный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около поселка Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов давно требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты продолжают отстаивать свою позицию в судебном порядке.