Информацию о разрушении четвертого моста в Новосибирске группа ВИС назвала фейком

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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В официальном телеграм-канале группы ВИС появилось сообщение, опровергающее информацию о конструктивных проблемах незавершенного четвертого моста через Обь.
«Группа ВИС официально заявляет, что распространяемые сведения о проблемах с конструктивом моста — фейк. Тиражирование заведомо ложной информации, которая имеет большую общественную значимость, воспринимаем как безответственное поведение и призываем пользоваться проверенной информацией», — говорится в сообщении.
По данным концессионера, сейчас на стройплощадке трудятся 550 человек, работы «ведутся на всём протяжении трассы».
О том, что ошибки при строительстве привели к техническим проблемам, и возможно, часть мостовой конструкции придется сносить, в четверг, 23 ноября, в ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области заявил депутат Вячеслав Илюхин.
Договор о строительстве моста в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.
Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.
По первоначальным планам, стройку должны были завершить в декабре 2022 года, потом сдачу перенесли на конец 2023, теперь говорят, что в лучшем случае, все работы завершат в 2024 году.
На текущий момент, по данным региональной Контрольно-счетной палаты, готовность моста составляет 69%.