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Как выбрать елку, ожидая Новый год - 2024, и в каких цветах ее декорировать

Как выбрать елку, ожидая Новый год — 2024, и в каких цветах ее декорировать

23 ноября 2023, 01:30
Фото: Midjourney
Как выбрать елку, ожидая Новый год - 2024, и в каких цветах ее декорировать
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Празднование Нового года требует серьезной подготовки. И главное здесь — выбор елки для дома. Где найти искусственную елку хорошего качества? Можно ли купить ее через интернет? В каких цветах ее украсить, чтобы заручиться поддержкой Дракона?

Правила выбора хорошей искусственной ели

Многие сегодня сделали выбор в пользу осознанного потребления, решив заменить живую ель-однодневку на искусственную зеленую красавицу. Она не только простоит дольше, но и сможет радовать семью много лет. Все, что нужно для этого, — при выборе учесть все критерии качества. Самое главное — не нарваться на продукцию недобросовестных производителей, которые изготавливают товар из не подлежащих переработке полимеров, и тогда елка окажется токсичной. Также важно ознакомиться с информацией об обработке елки антивоспламеняющимися средствами. Только ели, которые соответствуют этому стандарту, можно украшать электрогирляндами, не опасаясь пожара.

Литая искусственная ель - преимуществаЛитая искусственная ель - преимущества
Литая искусственная ель - преимущества
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Литая искусственная ель — преимущества

Также важно купить изделие, хвоя которого хорошо крепится к веткам и не осыпается, иначе очень быстро иголки заполонят всю квартиру.

Изделие не должно распространять химический запах и оставлять мусор. Сеть магазинов «Ёлка Тренд» предлагает именно такие искусственные ели. Литые ветки не осыпаются, и потому новогодняя красавица будет радовать владельцев своей красотой не один Новый год. Также елки от «Ёлка Тренд» гипоаллергенны, не имеют запаха, нетоксичны для детей и животных, имеют устойчивую подставку, которая исключает падение елки.

Где купить искусственную елку высокого качества в Новосибирске через интернетГде купить искусственную елку высокого качества в Новосибирске через интернет
Где купить искусственную елку высокого качества в Новосибирске через интернет
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Где купить искусственную елку высокого качества в Новосибирске через интернет

Искусственные елки отличного качества недорого продают как в привычных торговых точках, так и в интернете. Многие потребители до сих пор предпочитают лично выбирать товар, дабы избежать риска купить искусственную зеленую красавицу, которая неприятно пахнет или скидывает иголки.

Однако покупки в маркетплейсах и сетевых магазинах, продающих новогодний декор, имеют свои плюсы. В первую очередь, это более низкая цена. Также важна возможность оформить доставку товара курьером. К тому же покупатель может вернуть товар продавцу даже спустя несколько дней. А видеоописание и подробное указание всех параметров товара (высота, диаметр, количество веток) практически исключают риск неудачного выбора. Также можно посетить выставочный зал на улице Железнодорожной, 15/2.

Как выбрать цвета, собираясь нарядить елку к новому, 2024 годуКак выбрать цвета, собираясь нарядить елку к новому, 2024 году
Как выбрать цвета, собираясь нарядить елку к новому, 2024 году
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Как выбрать цвета, собираясь нарядить елку к новому, 2024 году

В каких цветах встречать Новый год? Многие хотят знать, какие цвета и оттенки предпочитает животное — символ года, чтобы праздновать в правильных цветах. Это важно, чтобы год оказался удачным, утверждают эксперты по фэншуй. В год Дракона актуальны традиционные новогодние цвета — золотой и красный. Так что идеальным вариантом для украшения ели станут золотые шары с красными лентами, которые прекрасно оттенят искусственный снег, мишура и дождик.

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗД. 15/2, ПОМЕЩ. 102, НОВОСИБИРСК, ГОРОД НОВОСИБИРСК, Новосибирская область, Россия, 630132

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