Как выбрать елку, ожидая Новый год — 2024, и в каких цветах ее декорировать

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Многие сегодня сделали выбор в пользу осознанного потребления, решив заменить живую ель-однодневку на искусственную зеленую красавицу. Она не только простоит дольше, но и сможет радовать семью много лет. Все, что нужно для этого, — при выборе учесть все критерии качества. Самое главное — не нарваться на продукцию недобросовестных производителей, которые изготавливают товар из не подлежащих переработке полимеров, и тогда елка окажется токсичной. Также важно ознакомиться с информацией об обработке елки антивоспламеняющимися средствами. Только ели, которые соответствуют этому стандарту, можно украшать электрогирляндами, не опасаясь пожара.
Также важно купить изделие, хвоя которого хорошо крепится к веткам и не осыпается, иначе очень быстро иголки заполонят всю квартиру.
Изделие не должно распространять химический запах и оставлять мусор. Сеть магазинов «Ёлка Тренд» предлагает именно такие искусственные ели. Литые ветки не осыпаются, и потому новогодняя красавица будет радовать владельцев своей красотой не один Новый год. Также елки от «Ёлка Тренд» гипоаллергенны, не имеют запаха, нетоксичны для детей и животных, имеют устойчивую подставку, которая исключает падение елки.
Искусственные елки отличного качества недорого продают как в привычных торговых точках, так и в интернете. Многие потребители до сих пор предпочитают лично выбирать товар, дабы избежать риска купить искусственную зеленую красавицу, которая неприятно пахнет или скидывает иголки.
Однако покупки в маркетплейсах и сетевых магазинах, продающих новогодний декор, имеют свои плюсы. В первую очередь, это более низкая цена. Также важна возможность оформить доставку товара курьером. К тому же покупатель может вернуть товар продавцу даже спустя несколько дней. А видеоописание и подробное указание всех параметров товара (высота, диаметр, количество веток) практически исключают риск неудачного выбора. Также можно посетить выставочный зал на улице Железнодорожной, 15/2.
В каких цветах встречать Новый год? Многие хотят знать, какие цвета и оттенки предпочитает животное — символ года, чтобы праздновать в правильных цветах. Это важно, чтобы год оказался удачным, утверждают эксперты по фэншуй. В год Дракона актуальны традиционные новогодние цвета — золотой и красный. Так что идеальным вариантом для украшения ели станут золотые шары с красными лентами, которые прекрасно оттенят искусственный снег, мишура и дождик.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗД. 15/2, ПОМЕЩ. 102, НОВОСИБИРСК, ГОРОД НОВОСИБИРСК, Новосибирская область, Россия, 630132
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