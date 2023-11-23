Как выбрать елку, ожидая Новый год — 2024, и в каких цветах ее декорировать

Многие сегодня сделали выбор в пользу осознанного потребления, решив заменить живую ель-однодневку на искусственную зеленую красавицу. Она не только простоит дольше, но и сможет радовать семью много лет. Все, что нужно для этого, — при выборе учесть все критерии качества. Самое главное — не нарваться на продукцию недобросовестных производителей, которые изготавливают товар из не подлежащих переработке полимеров, и тогда елка окажется токсичной. Также важно ознакомиться с информацией об обработке елки антивоспламеняющимися средствами. Только ели, которые соответствуют этому стандарту, можно украшать электрогирляндами, не опасаясь пожара.