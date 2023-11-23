Ледяное сало превратилось в ледяные блины на Обском водохранилище в Новосибирске

Новосибирское водохранилище «уснуло» всего за несколько дней. Еще 19 ноября на побережье были высокие волны, а сегодня здесь царит ледяная картина. Когда ветер улегся и температура начала падать, на поверхности и в глубине воды появились ледяные кристаллы. Потом из них образовался густой слой мелких кристаллов — ледяное сало.