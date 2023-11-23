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Ледяные блины на поверхности Обского водохранилища поразили новосибирцев

Ледяное сало превратилось в ледяные блины на Обском водохранилище в Новосибирске

23 ноября 2023, 06:31
Фото: Наталья Плотникова

Ледяные блины на поверхности Обского водохранилища поразили новосибирцев

Пляж Бумеранг у Обского моря превратился в красивое ледяное поле с круглыми пластинами льда, называемыми «блинчиками», благодаря морозной погоде.

Новосибирское водохранилище «уснуло» всего за несколько дней. Еще 19 ноября на побережье были высокие волны, а сегодня здесь царит ледяная картина. Когда ветер улегся и температура начала падать, на поверхности и в глубине воды появились ледяные кристаллы. Потом из них образовался густой слой мелких кристаллов — ледяное сало.

Фото: Наталья Плотникова

А после этого, на легких волнах, сформировались «блины» — примерно от 30 см в длину и 10 см в толщину. Примечательно, но края у льдинок завернуты — это результат их столкновения друг с другом, рассказали читатели Atas.info.

Таким образом, вдоль берега пляжа «Бумеранг» Обского моря получилось целое поле из ледяных блинов. Антициклон, который привел к морозной и безветренной погоде, помог морю превратиться в такую красоту.

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#Новосибирск#Новосибирское водохранилище#Обское море#Эмилия Губарева#Водохранилище
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