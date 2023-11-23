Мэрия Новосибирска не планирует менять служебные «Тойоты» на машины российских марок

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:52
«Для транспортного обеспечения деятельности мэра города Новосибирска используется автомобиль российской сборки марки „Тойота Камри“, 2019 года выпуска», — сказано в ответе управления делами мэрии города Новосибирска на запрос Атас.инфо. У служебного автомобиля мэра Анатолия Локтя 3,5-литровый двигатель V6, максимальная комплектация, кожаный салон. Такую машину автоэксперты НГС в 2022 году оценивали в 3 млн. рублей.
«На балансе МКУ „Хозяйственное управление“ состоит 83 единицы техники, в том числе 66 легковых автомобилей марок: „Тойота Камри“, „Тойота Авенсис“, „Тойота Королла“ 2005–2022 годов выпуска. В соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, легковые автомобили после 2012 года выпуска — автомобили российской сборки», — сказано в ответе управления делами мэрии на запрос Атас.инфо. То есть, городских чиновников возят по Новосибирску на автомобилях японской марки, хотя и российской сборки.
Тем временем, власти некоторых субъектов РФ уже оперативно заявили о закупках автомобилей отечественного производства. А руководство Госдумы РФ пообещало, что в регионах депутатам будут подавать только отечественные служебные автомобили.
3 августа 2023 на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Президент РФ Владимир Путин заявил, что «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях». По итогам встречи правительству РФ было поручено «принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей». (Пр-1733 п.2). А премьер-министру Михаилу Мишустину предстоит до 1 февраля 2024 доложить о принятых мерах.
Минпромторг уже составил список рекомендованных к закупкам легковых автомобилей — они отечественного и китайского производства. Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend); «Москвич» (модели: 3, 3е, 6); «УАЗ» (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР); Aurus (модели: Senat, Komendant); Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky); Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).
Руководители мэрии Новосибирска не планируют менять исправные японские авто на новые отечественные. «Приобретение легковых автомобилей в 2024 году не планируется. Финансовые средства на обновление парка служебных автомобилей мэрии города Новосибирска в проекте бюджета на 2024 и плановый период 2025–2026 годов не заложены», — сообщает Управление делами мэрии в ответ на запрос Атас.инфо. Отметим, что автомобили Toyota заработали в России репутацию качественных и надежных машин.
Попытки пересадить российских чиновников с иномарок на отечественные авто имеют долгую историю. Первым в 1997 году такую инициативу выдвинул покойный Борис Немцов. Тогда он занимал пост вице-премьера Правительства РФ и, подавая пример, пользовался служебной «Волгой». Экс-мэр Москвы Юрий Лужков хвалил автомобили «Иван Калита» и «Князь Владимир» (модификации «Москвича-2142») и предлагал их, как служебные для чиновников. А в 2022 году министр финансов Антон Силуанов тоже предлагал пересадить чиновников на «Лады». Но массовой пересадки чиновников на отечественные автомобили до сих пор не произошло.
Для сравнения добавим, что для транспортного обеспечения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова используется автомобиль Mercedes-Benz S 450 4 MATIC 2019 года выпуска. Старый губернаторский «Мерседес», поменяли на новый в сентябре 2021 года: он был передан от предприятия, принадлежащего правительству Новосибирской области в ГКУ «Хозяйственное управление».
В личном пользовании муниципальные чиновники Новосибирска тоже предпочитают иномарки. Например, по итогам 2021 года первый заммэра Олег Клемешов декларировал внедорожник Toyota Land Cruiser. Начальник департамента по социальной политике Ольга Незамаева ездила на BMW X5 xDrive30d. Руководитель транспортного департамента Константин Васильев декларировал Volkswagen Tiguan.