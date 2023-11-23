Мэрия Новосибирска не планирует менять служебные «Тойоты» на машины российских марок

Попытки пересадить российских чиновников с иномарок на отечественные авто имеют долгую историю. Первым в 1997 году такую инициативу выдвинул покойный Борис Немцов. Тогда он занимал пост вице-премьера Правительства РФ и, подавая пример, пользовался служебной «Волгой». Экс-мэр Москвы Юрий Лужков хвалил автомобили «Иван Калита» и «Князь Владимир» (модификации «Москвича-2142») и предлагал их, как служебные для чиновников. А в 2022 году министр финансов Антон Силуанов тоже предлагал пересадить чиновников на «Лады». Но массовой пересадки чиновников на отечественные автомобили до сих пор не произошло.