Новогоднюю светящуюся арку устанавливают на улице Ленина в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:45
В Новосибирске начали украшать улицу Ленина в преддверии Нового года. Светящиеся украшения будут монтировать на территории до начала декабря, об этом сообщает мэрия.
Масштабное украшение города началось 17 ноября. На участке улицы Ленина от площади имени Ленина до улицы Советской временно перекрыто движение транспорта. Этот участок станет пешеходной зоной до февраля 2024 года.
Также рабочие приступили к установке светящейся арки в виде фасада известного театра. Такую арку впервые установили в прошлом году. Наш корреспондент сделал несколько фотографий установки.
Кроме того, в городе уже появляются первые нарядные елки.