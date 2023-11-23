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Published Сегодня, 03:42

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Updated Сегодня, 03:45

Новогоднюю светящуюся арку устанавливают на улице Ленина в Новосибирске

Новогоднюю светящуюся арку устанавливают на улице Ленина в Новосибирске

23 ноября 2023, 03:42
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирске на улице Ленина начали устанавливать новогоднюю светящуюся арку, которая будет радовать горожан до 1 февраля 2024 года.

В Новосибирске начали украшать улицу Ленина в преддверии Нового года. Светящиеся украшения будут монтировать на территории до начала декабря, об этом сообщает мэрия.

Масштабное украшение города началось 17 ноября. На участке улицы Ленина от площади имени Ленина до улицы Советской временно перекрыто движение транспорта. Этот участок станет пешеходной зоной до февраля 2024 года.

Также рабочие приступили к установке светящейся арки в виде фасада известного театра. Такую арку впервые установили в прошлом году. Наш корреспондент сделал несколько фотографий установки.

Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Кроме того, в городе уже появляются первые нарядные елки.

Первую новогоднюю елку поставили в Новосибирске
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