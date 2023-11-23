Новосибирца едва не разодрала собака — хозяин обвинил пострадавшего

Все произошло на популярной тропинке в лесу, которая простирается от остановки «Цветной проезд» до станции «Обское море». Как рассказал Atas.info житель Академгородка Сергей, вечером 22 ноября, около 19:50, он заметил, как к нему на полпути приближается человек с фонариком и с черной собакой среднего размера. Пес бежал без поводка впереди своего хозяина.