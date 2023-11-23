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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Собака напала на мужчину в Академгородке

Новосибирца едва не разодрала собака — хозяин обвинил пострадавшего

23 ноября 2023, 06:53
Фото: atas.info
Собака напала на мужчину в Академгородке

Агрессивная собака напала на прохожего в новосибирском Академгородке

В Академгородке Новосибирска случился инцидент с молодым мужчиной, на которого напала собака и едва не растерзала его. Животное было в сопровождении своего хозяина, который никак не отреагировал на произошедшее.

Все произошло на популярной тропинке в лесу, которая простирается от остановки «Цветной проезд» до станции «Обское море». Как рассказал Atas.info житель Академгородка Сергей, вечером 22 ноября, около 19:50, он заметил, как к нему на полпути приближается человек с фонариком и с черной собакой среднего размера. Пес бежал без поводка впереди своего хозяина.

Внезапно животное набросилось на новосибирца и вцепилось в левую руку. Это продолжалось около минуты, в то время как сибиряк кричал и звал на помощь.

«При приближении собака напала на меня, сильно лаяла. В итоге начала прыгать, тянуть за левую руку и будто пытаться её оторвать. Я все это время звал на помощь, человек (хозяин) шел спокойно мимо, в какой-то момент он сказал „а не*** было здесь ходить“, окликнул собаку и она пошла за ним», — рассказал подробности Atas.info Сергей.
Фото: atas.info

Со слов пострадавшего, хозяин собаки был полного телосложения, высокий (примерно 190 см), одет в шапку и объемную зимнюю куртку. В породах собак пострадавший не разбирается, но предполагает, что это мог быть питбультерьер.

Как итог нападения пса, у новосибирца остались на руке следы от укусов. Также видно, что его куртка порвана. Теперь он намерен обратиться с заявлением в полицию.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили Atas.info, что когда заявление поступит в ведомство, его зарегистрируют и примут к рассмотрению.

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