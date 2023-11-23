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Новосибирцы увидели кедровок

Новосибирцы увидели в Заельцовском парке необычных птичек

23 ноября 2023, 00:20
Фото: ВК / Парк «Заельцовский»
Новосибирцы увидели кедровок

В Заельцовский парк Новосибирска прилетели кедровки

В Заельцовском парке Новосибирска горожане увидели необычных птиц. Они относятся к виду кедровок.

Во время прогулки новосибирцы увидели птиц и сняли их на видео. При этом пернатые гости не обращали внимания на людей.

«Эти птицы гнездятся в темнохвойных и смешанных лесах от Балтийского и Белого морей до Урала. В нашем регионе это очень редкое явление», — сообщается в паблике «Парк „Заельцовский“ в социальной сети „ВКонтакте“.

Кедровки стараются вести очень скрытный образ жизни, гнездясь в глухом участке леса. Обычно их можно увидеть на деревьях на высоте 5-8 метров. К человеку птицы стараются не подходить.

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#Видео#Новосибирск#Птицы#Парк#Соцсети#Александр Ляхов
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