Новосибирцы увидели в Заельцовском парке необычных птичек

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Во время прогулки новосибирцы увидели птиц и сняли их на видео. При этом пернатые гости не обращали внимания на людей.
«Эти птицы гнездятся в темнохвойных и смешанных лесах от Балтийского и Белого морей до Урала. В нашем регионе это очень редкое явление», — сообщается в паблике «Парк „Заельцовский“ в социальной сети „ВКонтакте“.
Кедровки стараются вести очень скрытный образ жизни, гнездясь в глухом участке леса. Обычно их можно увидеть на деревьях на высоте 5-8 метров. К человеку птицы стараются не подходить.