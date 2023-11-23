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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Почти все пассажиры получили выплаты

Пассажиры севшего на поле под Новосибирском самолета получили свыше 15 млн рублей

23 ноября 2023, 10:04
Фото: Telegram-канал «Уральских авиалиний»
Почти все пассажиры получили выплаты

Пассажирам севшего под Новосибирском лайнера выплатили свыше 15 млн рублей

Пассажирам экстренно севшего в Убинском районе самолета «Уральских авиалиний» выплатили денежные компенсации. Выплаты получили почти все, находившиеся на борту 12 сентября.

Материальные компенсации были предоставлены компанией «АльфаСтрахование».

«Выплаты были предоставлены 158 пассажирам. Общая сумма компенсаций составила 15,8 миллиона рублей — 100 тысяч рублей каждому», — рассказали представители страховщика информационному агентству «ТАСС».
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При этом три пассажира по неизвестным причинам еще не обратились в авиакомпанию «Уральские авиалинии» за денежными выплатами. Они по-прежнему имеют право на получение средств.

Экстренная посадка борта Airbus A320, выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, произошла 12 сентября в Убинском районе. В самолете находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Самолет#Компенсация#Пассажиры#Александр Ляхов#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
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