Пассажиры севшего на поле под Новосибирском самолета получили свыше 15 млн рублей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
Материальные компенсации были предоставлены компанией «АльфаСтрахование».
«Выплаты были предоставлены 158 пассажирам. Общая сумма компенсаций составила 15,8 миллиона рублей — 100 тысяч рублей каждому», — рассказали представители страховщика информационному агентству «ТАСС».
При этом три пассажира по неизвестным причинам еще не обратились в авиакомпанию «Уральские авиалинии» за денежными выплатами. Они по-прежнему имеют право на получение средств.
Экстренная посадка борта Airbus A320, выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, произошла 12 сентября в Убинском районе. В самолете находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.