В Новосибирске ГК «ВИС» решила возобновить строительство четвертого моста через Обь

На данный момент рабочие продолжают установку барьерных ограждений и разделителей на проезжей части, монтаж мачт освещения и шумозащитных экранов и бетонирование внутренней отделки тоннеля под Транссибом. Кроме того, ведутся работы по обустройству съезда на правобережной развязке и съезда на улицу Станционная на левобережной развязке, монтажу металлоконструкций надземных пешеходных переходов и донастройке узлов вантовой системы.