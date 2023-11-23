В Новосибирске ГК «ВИС» решила возобновить строительство четвертого моста через Обь

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Сейчас на объекте находятся 550 рабочих. Люди задействованы на основных строительных площадках.
«В рамках имеющихся возможностей по финансированию Группа „ВИС“ продолжила работы по строительству объектов инфраструктуры, предусмотренных концессионным соглашением о создании мостового перехода через реку Обь в Новосибирске», — написали представители ГК «ВИС» в Telegram-канале.
На данный момент рабочие продолжают установку барьерных ограждений и разделителей на проезжей части, монтаж мачт освещения и шумозащитных экранов и бетонирование внутренней отделки тоннеля под Транссибом. Кроме того, ведутся работы по обустройству съезда на правобережной развязке и съезда на улицу Станционная на левобережной развязке, монтажу металлоконструкций надземных пешеходных переходов и донастройке узлов вантовой системы.
Представители ГК «ВИС» не преминули заявить, что строительные работы ведутся, несмотря на допущенные правительством Новосибирской области нарушения договоренностей. По их словам, с целью недопущения срыва работ было выделено четверть миллиарда рублей. Напомним, что в Минтрансе в ответ на претензии пообещали встретиться с концессионером в арбитражном суде.