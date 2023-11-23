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Строительство четвертого моста возобновлено

В Новосибирске ГК «ВИС» решила возобновить строительство четвертого моста через Обь

23 ноября 2023, 12:58
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Строительство четвертого моста возобновлено

В Новосибирске ГК «ВИС» возобновила работы по возведению четвертого моста

В Новосибирске концессионер, ответственный за строительство четвертого моста через Обь — ГК «ВИС» — принял решение возобновить работы. Они были «заморожены» по инициативе подрядчика.

Сейчас на объекте находятся 550 рабочих. Люди задействованы на основных строительных площадках.

«В рамках имеющихся возможностей по финансированию Группа „ВИС“ продолжила работы по строительству объектов инфраструктуры, предусмотренных концессионным соглашением о создании мостового перехода через реку Обь в Новосибирске», — написали представители ГК «ВИС» в Telegram-канале.
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На данный момент рабочие продолжают установку барьерных ограждений и разделителей на проезжей части, монтаж мачт освещения и шумозащитных экранов и бетонирование внутренней отделки тоннеля под Транссибом. Кроме того, ведутся работы по обустройству съезда на правобережной развязке и съезда на улицу Станционная на левобережной развязке, монтажу металлоконструкций надземных пешеходных переходов и донастройке узлов вантовой системы.

Представители ГК «ВИС» не преминули заявить, что строительные работы ведутся, несмотря на допущенные правительством Новосибирской области нарушения договоренностей. По их словам, с целью недопущения срыва работ было выделено четверть миллиарда рублей. Напомним, что в Минтрансе в ответ на претензии пообещали встретиться с концессионером в арбитражном суде.

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#Новосибирск#Строительство#Скандал с четвертым мостом: переправа разожгла войну между правительством и ГК «ВИС»#Скандал#Мост#Концессионеры#Александр Ляхов
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