В Новосибирске неадекват распылил баллончик в поликлинике

Как сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на паблик «Жилмассив „Родники“ в социальной сети „ВКонтакте“, инцидент произошел 21 ноября. Мужчина зашел в поликлинику и распылил газовый баллончик. При этом он выкрикивать неонацистские лозунги.