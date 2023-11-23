В Новосибирске неадекват распылил баллончик в поликлинике

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Как сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на паблик «Жилмассив „Родники“ в социальной сети „ВКонтакте“, инцидент произошел 21 ноября. Мужчина зашел в поликлинику и распылил газовый баллончик. При этом он выкрикивать неонацистские лозунги.
Информацию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области. Правоохранители сообщили, что одна из посетительниц заметила мужчину с газовым баллончиком и рассказала охраннику. Увидев это, странный сибиряк выругался, распылил баллончик и ушел. Сейчас его разыскивает полиция.
Напомним, что в Новосибирске подростки брызнули перцовым баллончиком в лицо сверстнику.