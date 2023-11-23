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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Мужчина вел себя странно

В Новосибирске неадекват распылил баллончик в поликлинике

23 ноября 2023, 08:16
Фото: ВК / Жилмассив «Родники»
Мужчина вел себя странно

В Новосибирске неизвестный ворвался в поликлинику с газовым баллончиком

В Новосибирске посетители поликлиники заметили странного посетителя с газовым баллончиком. Мужчина вел себя неадекватно.

Как сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на паблик «Жилмассив „Родники“ в социальной сети „ВКонтакте“, инцидент произошел 21 ноября. Мужчина зашел в поликлинику и распылил газовый баллончик. При этом он выкрикивать неонацистские лозунги.

Информацию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области. Правоохранители сообщили, что одна из посетительниц заметила мужчину с газовым баллончиком и рассказала охраннику. Увидев это, странный сибиряк выругался, распылил баллончик и ушел. Сейчас его разыскивает полиция.

Напомним, что в Новосибирске подростки брызнули перцовым баллончиком в лицо сверстнику.

«Говоришь лишнее»: в Новосибирске брызнули сверстнику в лицо перцовым баллончиком
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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Соцсети#Поликлиника#Александр Ляхов#Хулиганство
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