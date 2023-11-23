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Published Сегодня, 21:35

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Updated Сегодня, 21:40

В Новосибирске женщина-курьер ушла на машине под лед

В Новосибирске женщина-курьер ушла на машине под лед

22 ноября 2023, 21:35
Фото: 1MI
Женщина заехала в микрорайоне Шлюз на территорию яхт-клуба, куда ее завёл навигатор, сообщает Shot.

Автомобиль выкатился на лёд и провалился под воду. Когда это заметили очевидцы, машину уже почти полностью затопило, а женщина не могла выбраться самостоятельно. Прибывшим на место спасателям пришлось разбивать лобовое стекло, так как дама оказалась внушительных размеров. У неё переохлаждение.

Сообщается, что женщина подрабатывает курьером и на место происшествия её завёл навигатор.

В июле со дна Шлюзовского канала достали тело пожилого мужчины, он оказался гражданином Белоруссии. Мужчина находился на берегу и, предположительно, уснул, а затем свалился в воду и не сумел выбраться самостоятельно.

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