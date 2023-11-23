В Новосибирске женщина-курьер ушла на машине под лед

Posted Сегодня, 21:35
Published Сегодня, 21:35
Modified Сегодня, 21:40
Updated Сегодня, 21:40
Автомобиль выкатился на лёд и провалился под воду. Когда это заметили очевидцы, машину уже почти полностью затопило, а женщина не могла выбраться самостоятельно. Прибывшим на место спасателям пришлось разбивать лобовое стекло, так как дама оказалась внушительных размеров. У неё переохлаждение.
Сообщается, что женщина подрабатывает курьером и на место происшествия её завёл навигатор.
В июле со дна Шлюзовского канала достали тело пожилого мужчины, он оказался гражданином Белоруссии. Мужчина находился на берегу и, предположительно, уснул, а затем свалился в воду и не сумел выбраться самостоятельно.