В Новосибирске женщина-курьер ушла на машине под лед

Автомобиль выкатился на лёд и провалился под воду. Когда это заметили очевидцы, машину уже почти полностью затопило, а женщина не могла выбраться самостоятельно. Прибывшим на место спасателям пришлось разбивать лобовое стекло, так как дама оказалась внушительных размеров. У неё переохлаждение.