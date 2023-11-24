«Два фонаря горят»: мэрия Новосибирска оставила жителей Дзержинского района без света

При этом обращения в администрацию Дзержинского района и профильные департаменты практически ничего не дают. Новосибирцы обращались даже в Госавтоинспекцию, надеясь на установку хотя бы одного фонаря. В итоге в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска пообещали решить проблему в октябре. Позже было заявлено о включении ремонтных работ в план на 2024 год. Но на данный момент света на улицах так и не появилось.