atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Жители частного сектора бродят по улицам в кромешной тьме

«Два фонаря горят»: мэрия Новосибирска оставила жителей Дзержинского района без света

24 ноября 2023, 07:04
Фото: 1MI
Жители частного сектора бродят по улицам в кромешной тьме

Новосибирцы пожаловались на отсутствие освещения в Дзержинском районе

Жители частного сектора Дзержинского района Новосибирска больше трех месяцев страдают от проблем с электроснабжением. На улице практически отсутствует освещение, а ремонтом пока никто не занимается. Дети идут в школу вдоль дороги и ориентируются лишь на свои ощущения.

Чтобы добраться до дома, приходится ориентироваться на два единственных фонаря, находящихся в ближайшей видимости, и подсветку мобильных гаджетов. Это происходит каждый день.

«Улица Новороссийская и 9-й Почтовый переулок. Практически нет электричества. Из-за этого дети вынуждены добираться до школы в кромешной тьме. Директор в курсе проблемы. Хорошо, что сейчас в 18:00 еще относительно светло», — рассказала Atas.Info сибирячка Юлия Грамотина.

Отсутствует освещение и на перекрестке по улице Толбухина в районе перекрестка с улицей Тальвего до пересечения с улицей Волочаевской. Недавно полностью перегорели лампочки и на улице Юрия Смирнова.

Жители частного сектора бродят по улицам в кромешной тьме
Видео: 1MI

При этом обращения в администрацию Дзержинского района и профильные департаменты практически ничего не дают. Новосибирцы обращались даже в Госавтоинспекцию, надеясь на установку хотя бы одного фонаря. В итоге в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска пообещали решить проблему в октябре. Позже было заявлено о включении ремонтных работ в план на 2024 год. Но на данный момент света на улицах так и не появилось.

В курсе возникшей проблемы, утверждает Юлия Грамотина, многие местные чиновники и депутаты, которых жители частного сектора заваливают обращениями. На протяжении трех месяцев новосибирцы пытаются привлечь внимание к проблеме.

«Нам отвечают, что сейчас дефицит свободных ремонтных бригад. И они не справляются со всеми перегорающими лампочками. Но уже давно обещают решить этот вопрос», — заявила Юлия Грамотина
Чудовищные последствия урагана в Новосибирской области: 40 тысяч человек без света
Узнать подробнее

В ответ на запрос Atas.Info в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии рассказали, что отремонтировать наружное освещение на проблемном участке в районе 9-го Почтового переулка не представляется возможным из-за особенностей расположения электросетей.

«По ул. 9- й Почтовый переулок на участке от ул. Волочаевская до ул. Юрия Смирнова, расположена линия электропередач АО „Региональные электрические сети“ напряжением предположительно 6 кВ. охранная зона для линий электропередачи напряжением 6 кВ составляет 10 метров в обе стороны […]. Рассмотреть техническую возможность, а также выполнить строительство и обеспечить безопасную эксплуатацию линии наружного освещения при таких стесненных условиях на всем протяжении данного участка не представляется возможным», — заявили чиновники.
В Новосибирске депутаты горсовета потребовали увольнения главы дептранса Васильева
Узнать подробнее

Однако жителям частного сектора все же не стоит отчаиваться. В дептрансе пообещали отремонтировать наружное освещение на улице Новороссийской к концу года. На нерегулируемом перекрестке с улицей Тальвего до пересечения с улицей Волочаевской фонари починили 4 ноября.

В Новосибирске прокуратура вынудила мэрию отремонтировать освещение на 7 улицах
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура пригрозила мэру Новосибирска Локтю за плохое освещение 13 темных улиц
#Общество#Происшествия#Видео#Новосибирск#Мэрия Новосибирска#Электричество#Электросети#Александр Ляхов#Освещение
Подпишитесь
Четвертый мост в Новосибирске снесут? Депутаты говорят о проблемах конструкции
Вчера, 08:16
Ледяное сало превратилось в ледяные блины на Обском водохранилище в Новосибирске
Вчера, 06:31
Мэрия Новосибирска не планирует менять служебные «Тойоты» на машины российских марок
Вчера, 04:48
Депутат Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске
Вчера, 09:13
Стали известны заработки натурщиков в Новосибирске: в одежде и без
Сегодня, 02:02
Экс-солист группы «На-На» обозвал журналистку из Новосибирска гнидой и блохой
Сегодня, 01:47