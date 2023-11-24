«Два фонаря горят»: мэрия Новосибирска оставила жителей Дзержинского района без света

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Чтобы добраться до дома, приходится ориентироваться на два единственных фонаря, находящихся в ближайшей видимости, и подсветку мобильных гаджетов. Это происходит каждый день.
«Улица Новороссийская и 9-й Почтовый переулок. Практически нет электричества. Из-за этого дети вынуждены добираться до школы в кромешной тьме. Директор в курсе проблемы. Хорошо, что сейчас в 18:00 еще относительно светло», — рассказала Atas.Info сибирячка Юлия Грамотина.
Отсутствует освещение и на перекрестке по улице Толбухина в районе перекрестка с улицей Тальвего до пересечения с улицей Волочаевской. Недавно полностью перегорели лампочки и на улице Юрия Смирнова.
При этом обращения в администрацию Дзержинского района и профильные департаменты практически ничего не дают. Новосибирцы обращались даже в Госавтоинспекцию, надеясь на установку хотя бы одного фонаря. В итоге в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска пообещали решить проблему в октябре. Позже было заявлено о включении ремонтных работ в план на 2024 год. Но на данный момент света на улицах так и не появилось.
В курсе возникшей проблемы, утверждает Юлия Грамотина, многие местные чиновники и депутаты, которых жители частного сектора заваливают обращениями. На протяжении трех месяцев новосибирцы пытаются привлечь внимание к проблеме.
«Нам отвечают, что сейчас дефицит свободных ремонтных бригад. И они не справляются со всеми перегорающими лампочками. Но уже давно обещают решить этот вопрос», — заявила Юлия Грамотина
В ответ на запрос Atas.Info в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии рассказали, что отремонтировать наружное освещение на проблемном участке в районе 9-го Почтового переулка не представляется возможным из-за особенностей расположения электросетей.
«По ул. 9- й Почтовый переулок на участке от ул. Волочаевская до ул. Юрия Смирнова, расположена линия электропередач АО „Региональные электрические сети“ напряжением предположительно 6 кВ. охранная зона для линий электропередачи напряжением 6 кВ составляет 10 метров в обе стороны […]. Рассмотреть техническую возможность, а также выполнить строительство и обеспечить безопасную эксплуатацию линии наружного освещения при таких стесненных условиях на всем протяжении данного участка не представляется возможным», — заявили чиновники.
Однако жителям частного сектора все же не стоит отчаиваться. В дептрансе пообещали отремонтировать наружное освещение на улице Новороссийской к концу года. На нерегулируемом перекрестке с улицей Тальвего до пересечения с улицей Волочаевской фонари починили 4 ноября.