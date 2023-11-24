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Фотосессию Яви проводили В.Габов, А.Поляков, Е.Черненко

Дымчатый леопард Яви умылся в Новосибирском зоопарке перед публикой

24 ноября 2023, 01:27
Фото: Новосибирский зоопарк/ВКонтакте/2021 год
Фотосессию Яви проводили В.Габов, А.Поляков, Е.Черненко
В Новосибирском зоопарке дымчатый леопард Яви умывается перед посетителями, лежа в гамаке и пристально смотря в объектив камеры.

В Новосибирском зоопарке дымчатый леопард Яви решил показать свои гигиенические навыки перед удивленными посетителями. Видео этого необычного момента было опубликовано сибирячкой Анной Новиковой, которая часто посещает зоопарк.

На записи видно, как Яви спокойно расположился в гамаке и начал тщательно очищать свою шерсть. Леопард не обращал внимания на людей вокруг и даже смотрел прямо в камеру.

Видео: Анна Новикова

Яви проживает в Новосибирском зоопарке с 2013 года. Вначале он был привезен из зоопарка в Чехии, города Усти-над-Лабем. Позже к нему присоединилась его подруга, щенок по имени Яви, из Остравы. В 2021 году паре леопардов компанию составила еще одна пара дымчатых леопардов.

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