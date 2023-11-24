Дымчатый леопард Яви умылся в Новосибирском зоопарке перед публикой

Яви проживает в Новосибирском зоопарке с 2013 года. Вначале он был привезен из зоопарка в Чехии, города Усти-над-Лабем. Позже к нему присоединилась его подруга, щенок по имени Яви, из Остравы. В 2021 году паре леопардов компанию составила еще одна пара дымчатых леопардов.