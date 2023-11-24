Дымчатый леопард Яви умылся в Новосибирском зоопарке перед публикой

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
В Новосибирском зоопарке дымчатый леопард Яви решил показать свои гигиенические навыки перед удивленными посетителями. Видео этого необычного момента было опубликовано сибирячкой Анной Новиковой, которая часто посещает зоопарк.
На записи видно, как Яви спокойно расположился в гамаке и начал тщательно очищать свою шерсть. Леопард не обращал внимания на людей вокруг и даже смотрел прямо в камеру.
Яви проживает в Новосибирском зоопарке с 2013 года. Вначале он был привезен из зоопарка в Чехии, города Усти-над-Лабем. Позже к нему присоединилась его подруга, щенок по имени Яви, из Остравы. В 2021 году паре леопардов компанию составила еще одна пара дымчатых леопардов.