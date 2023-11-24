Франшиза или путь с нуля? Как создать большой бизнес и не прогореть

Спросите любого бизнесмена, построившего крупную и успешную компанию своими силами. Вам расскажут, что к такому результату удалось прийти методом проб и ошибок, а каждая ошибка — это деньги. Говоря проще, чтобы что-то построить, приходится не только вкладывать, но и терять. Взамен приобретается опыт, который, в конце концов, приводит к желаемому результату — успешному бизнесу. Хотите узнать об этом больше, почитайте биографию Ричарда Брэнсона, состояние которого оценивается в $2,9 млрд. Чего стоит только его проект Virgin Cola, который пришлось закрыть, так как газировка не смогла отвоевать даже 1% на этом рынке.