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Posted 24 ноября 2023, 09:19

Published 24 ноября 2023, 09:19

Modified 27 ноября 2023, 06:58

Updated 27 ноября 2023, 06:58

Франшиза или путь с нуля? Как создать большой бизнес и не прогореть

24 ноября 2023, 09:19
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Собственный бизнес — это независимость от работодателя, возможность заниматься любимым делом и получать за это деньги. Звучит хорошо, но, согласно статистике, только 1% стартапов переходит на высокий уровень. Как же начать масштабное предприятие и не прогореть?

Спросите любого бизнесмена, построившего крупную и успешную компанию своими силами. Вам расскажут, что к такому результату удалось прийти методом проб и ошибок, а каждая ошибка — это деньги. Говоря проще, чтобы что-то построить, приходится не только вкладывать, но и терять. Взамен приобретается опыт, который, в конце концов, приводит к желаемому результату — успешному бизнесу. Хотите узнать об этом больше, почитайте биографию Ричарда Брэнсона, состояние которого оценивается в $2,9 млрд. Чего стоит только его проект Virgin Cola, который пришлось закрыть, так как газировка не смогла отвоевать даже 1% на этом рынке.

«Переживание неудач является частью ДНК каждого успешного предпринимателя, и я не исключение», — заявил Брэнсон и… опять ошибся. Дело в том, что существует способ буквально пройти над типичными ошибками создателя крупной компании — это франчайзинг.

Почему франшиза — это интересно

Казалось бы, франчайзеру (владельцу бизнеса) двойная выгода: и товары берут, и за то, что разрешил свою бизнес-модель и бренд использовать, денежки платят. Но давайте рассмотрим выгоду для франчайзи (покупателя франшизы).

Во-первых, он получает готовое дело с отлаженными бизнес-процессами. Ему помогают с товаром, поставщиками, решением юридических вопросов, выбором наиболее удобной модели налогообложения и не только. Дают рекомендации по продвижению бизнеса (если думаете, что это мелочи, посчитайте седые волосы у маркетологов крупных компаний).

Во-вторых, он получает концентрированный опыт, измеряющийся годами ошибок и финансовых потерь. Ему буквально расписывают пошаговый план к получению прибыли. Надо только выполнять инструкции. Конечно, есть индивидуальная специфика, например региона или города, но франчайзер обычно приходит на помощь и трансформирует свой опыт.

В-третьих, он получает не просто товар, а товар, который уже знают на рынке. К примеру, можно открыть ресторан в мегаполисе, нанять самого крутого повара и выложить миллионы на рекламу, чтобы обеспечить минимальный поток посетителей, а можно купить франшизу и сразу зарабатывать, потому что бренд уже пользуется доверием.

Хорошая франшиза хорошо стоит

Потратить 100 тысяч на хорошую франшизу, приносящую в год хотя бы несколько миллионов, не получится. Разберём затраты на примере популярной сети магазинов «Жизньмарт» (более 210 в России). В Новосибирске сейчас открыто 8 филиалов. В среднем ежемесячная выручка магазина большого формата составляет 7 млн рублей, из которых от 500 до 800 тысяч — это прибыль.

Паушальный взнос для приобретения франшизы большого формата составляет 1,5 млн рублей. В эту сумму входит:

  • концепция магазина: уникальный формат преимущественно с товарами под собственной торговой маркой;
  • помощь в подборе помещения, дизайн-проект и сопровождение стройки;
  • торговая матрица с уникальным ассортиментом продуктов;
  • документы для работы: стандарты, инструкции, прописанные бизнес-процессы;
  • стартовое обучение сотрудников и партнеров;
  • сайт и мобильное приложение для заказов доставки продуктов из магазина франчайзи;
  • IT-система, которая автоматизирует все рутинные процессы;
  • маркетинговая поддержка в создании потока постоянных клиентов;
  • аутсорс на бухгалтерию и юридическую помощь;
  • франчайзер также берет на себя работу с поставщиками.

Если посчитать всё по отдельности, с учётом зарплат сотрудников, которые будут этим заниматься, сумма будет гораздо больше полутора миллионов. Но продолжим.

Придётся также внести так называемый обеспечительный платёж — 300 тысяч, но его вернут, если франчайзи откроет магазин за 7 месяцев.

Далее идут затраты на бизнес. Это приобретение оборудования — 6,4 млн на капитальные и 2,1 млн на операционные расходы. Ремонт помещения, выбранного под магазин, — в среднем 2,3 млн рублей. Закупка продукции — 1,3 млн, из которых 600 тысяч идут на депозит. Операционные минусы на запуск — 500 тысяч и аренда. Тут сумма может плавать, но усреднённо — 190 тысяч. Выходит приблизительно 13 млн рублей.

Сумма немалая, даже при нынешней инфляции, но надо понимать, что партнёру на эти деньги предоставляется не какой-то конструктор, а готовый бренд со своей историей, уникальностью и целевой аудиторией, готовой покупать. А еще компания открыто делится отчетностями, советами по запуску и кейсами на своем телеграм-канале.

Так, «Жизньмарт» — это магазин, у которого 70% ассортимента — fгеsh-продукция. Оптимизация работы позволяет работать с продуктами, срок годности которых до трёх дней. То есть это свежая продукция с чистым составом. Здесь продаются готовые блюда, кофе, продукты и товары для дома. 95% товаров на полках — это собственные торговые марки.

Человек идёт с работы, приобретает замороженный грибной суп-пюре, дорадо с картофелем и помидорами, а на десерт чизкейк, печенье или фрукты. При этом он знает, что товары не лежали в морозилке полгода, а были приготовлены день-два назад и подвергнуты мгновенной заморозке, чтобы не терять ценные вещества и вкус. Для формата «магазин у дома» трудно придумать что-то более эффективное.

Это далеко не все фишки. Так, в магазинах «Жизньмарт» на полке только по одному товару каждого вида, но отбор идёт как для ресторана — только лучшее. Дело в том, что создатель сети Иван Зайченко — известный ресторатор, который отлично знает, как отбирать свежие, вкусные продукты. Кстати, именно поэтому в магазинах обязательно есть кафетерий, где можно выпить кофе и заказать десерт.

Посетитель в «Жизньмарте» не кошелёк с ногами, а гость, для которого хозяева предоставляют целый ряд бесплатных услуг. К примеру, ему могут предложить лёд для напитка или питьевую воду, а также плед, если хочется посидеть в кафетерии подольше.

А ещё в «Жизньмарте» предлагают бесплатные пакеты. Если же за них платят, то средства перечисляются на проект «Посади дерево».

Ну и самое, пожалуй, интересное: в каждом филиале есть детский магазинчик и фермерская полка. Посетители могут оставлять на них различные самоделки и реквизиты для покупателей. Магазин за это не берёт ни денег, ни процентов.

«Жизньмарт» в Новосибирске

В столице Сибири сейчас работает 8 магазинов, и все они открыты по франшизе. Сеть очень быстро развивается, все магазины работают с сентября. Сформировался свой пул покупателей. Торговые точки активно посещаются и приносят хорошую выручку. При этом первый магазин открылся по адресу: Красный проспект, 17 1 сентября. Кстати, только за первый день и только в этом магазине покупатели оставили без малого 144 тысячи рублей.

У читателей этого материала может возникнуть впечатление, что франшиза — это дорога, по которой надо идти к цели, не сходя на обочину или не сворачивая на боковые тропки. На самом деле это не так. Вот как описывает свой опыт первый партнер-франчайзи сети «Жизньмарт» Андрей Халяпин: «Франшиза дает готовые решения, но внести что-то от себя у вас, поверьте, будет достаточно возможностей. И в работе персонала, и в организации, и в мерчандайзинге, и в организации внутреннего пространства магазина. Все это несмотря на то, что вы существуете в рамках брендбука. Повторюсь, здесь вы можете по-разному подойти к любому вопросу, есть поле для действий».

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