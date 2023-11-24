Франшиза или путь с нуля? Как создать большой бизнес и не прогореть

У читателей этого материала может возникнуть впечатление, что франшиза — это дорога, по которой надо идти к цели, не сходя на обочину или не сворачивая на боковые тропки. На самом деле это не так. Вот как описывает свой опыт первый партнер-франчайзи сети «Жизньмарт» Андрей Халяпин: «Франшиза дает готовые решения, но внести что-то от себя у вас, поверьте, будет достаточно возможностей. И в работе персонала, и в организации, и в мерчандайзинге, и в организации внутреннего пространства магазина. Все это несмотря на то, что вы существуете в рамках брендбука. Повторюсь, здесь вы можете по-разному подойти к любому вопросу, есть поле для действий».