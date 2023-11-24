Губернатор МО Воробьев помог организовать телемост с бойцами СВО и их родными

Такой же телемост проходил в этом году в феврале, в преддверии Дня защитника Отечества. Он был организован из Кантемировской дивизии. В этот раз телемост прошел в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» в Красногорске. Андрей Воробьев поблагодарил работников фонда за хорошо организованную работу.