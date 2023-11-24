Губернатор МО Воробьев помог организовать телемост с бойцами СВО и их родными

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Как сообщает riamo.ru, на онлайн-встречу приехали матери военнослужащих из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны, Каширы.
«Ребята, я хочу присоединиться к теплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами», — сказал Андрей Воробьев.
Среди участников телемоста была и Наталья Кульнева, сын которой героически погиб при выполнении боевого задания. Наталья руководит штабом Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире и находится на постоянной связи с однополчанами сына. Сами бойцы стали называть ее мамой полка и очень хотели с ней познакомиться.
«Я ребятам писала, что мы обязательно встретимся под штандартами полка. И сегодня встретились и мамы, и наши защитники, которые находятся на передовой бок о бок», — сказала Наталья Кульнева.
Такой же телемост проходил в этом году в феврале, в преддверии Дня защитника Отечества. Он был организован из Кантемировской дивизии. В этот раз телемост прошел в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» в Красногорске. Андрей Воробьев поблагодарил работников фонда за хорошо организованную работу.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева также приняла участие в телемосте. Она напомнила, что фонд создан по поручению главы государства и взял на себя оказание всей необходимой помощи бойцам, включая медицинское и социальное сопровождение, а если требуется, то содействие в обучении и переобучении, трудоустройстве, решении любых бытовых проблем участников СВО и их семей.
«Важно, чтобы они были объединены и чувствовали эту поддержку со стороны государства, общества», — подчеркнула Анна Цивилева.
В свою очередь, руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова отметила, что участников спецоперации сейчас очень интересуют вопросы реабилитации.
«У нас в Московской области есть центр „Ясенки“, где проходит полномасштабная реабилитация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. И мы помогаем ребятам её пройти», — сообщила Ольга Ермакова.